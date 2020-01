El Palamós cau per un gol al descompte i desaprofita la punxada del Vic

Derrota per començar la segona volta i per segona jornada seguida el degà no va aprofitar l'ensopegada del Vic per ser segon. En el debut de Jose Martínez els locals van encaixar dos gols quan més mal fan, a l'inici i al final del matx. Els de Mármol van fer un bon partit però els va faltar punteria en els metres finals. En un tram final frenètic, Adri Salas empatava, però la galleda d'aigua freda va arribar en l'última jugada amb el gol d'Óscar.