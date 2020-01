Tràgica mort de Kobe Bryant

El llegendari jugador de l'NBA Kobe Bryant va morir ahir en un tràgic accident d'helicòpter a Califòrnia. Segons va confirmar Los Angeles Times, Bryant es trobava entre els integrants de l'accident, entre els quals també es trobava la seva filla Gianna, de 13 anys. L'exjugador acompanyava la seva filla a un partit de bàsquet amb una altra jugadora de l'equip i el pare d'aquesta, que també van perdre la vida, igual que el pilot.

Poc després de confirmar-se la seva mort, centenars de persones es van reunir a l'Staples Center, on els Lakers juguen com a locals i on pengen retirades les samarretes amb els dorsals 8 i 24 de Bryant, per deixar flors en un homenatge improvisat. Un dels grans amics del jugador, Pau Gasol, es va assabentar de la tràgica notícia a Girona. El també exjugador dels Lakers havia anat a veure el partit entre el Bàsquet Girona i el Múrcia i va reaccionar a través de les seves xarxes socials : «Estic destrossat.El meu germà gran. No m'ho puc creure».

Bryant, de 41 anys, va posar fi a la seva exitosa carrera l'abril de 2016 i va jugar 20 temporades amb Los Angeles Lakers. El jugador, conegut també amb sobrenom de Mamba Negra, està considerat un dels millors jugadors de la història del bàsquet, cinc vegades campió de l'NBA i escollit en dues ocasions millor jugador de les finals.

Kobe Bryant, nascut a Filadèlfia el 23 d'agost de 19178, va ser escollit en el lloc número 13 de la pirmera ronda del Draft de l'NBA pels Charlotte Hornets l'any 1996, tot i que aquesta franquícia el va traspassar immediatament als Lakers. En el seu primer any en la millor lliga de bàsquet del món ja va deixar mostres del seu talent i es va convertir en el jugador més jove a aconseguir guanyar un concurs d'esmaixades, amb tan sols 18 anys. Entre 2000 i 2002 i juntament amb Shaquille O'Neal, Bryant va portar els Lakers a guanyar tres anells de l'NBA consecutius. No serien els únics campionats que guanyaria el de Filadèlfia. Entre el 2009 i 2010 va guanyar dos altres anells, juntament amb Pau Gasol. A més, en aquests dos anys, va ser designat com a millor jugador de les finals de l'NBA. En el palmarès de la Mamba Negra també s'hi han de destacar els dos ors olímpics aconseguits a Pequín i Londres el 2008 i 2012, els dos davant la selecció espanyola.

Al llarg de les 20 temporades a l'NBA, Kobe Bryant va jugar més de 1.500 partits entre fase regular i play-off, amb una mitjana de gairebé 20 punts per partit en la fase regular, de la qual va ser escollit millor jugador l'any 2008. A més, en 18 d'aquestes 20 temporades va diputar l'All-Star Game, només faltant en les edicions de 1999 i 2010, sent escollit millor jugador en quatre ocasions.

Kobe Bryant va anunciar públicament la seva retirada del bàsquet el 30 de novembre de 2015 amb la carta Dear Basketball, una carta que es convertiria en un curmetratge de sis minuts dirigit per Glean Keane que el 2017 va ser galardonat amb el Premi Oscar al millor curtmetratge d'animació.

El 13 d'abril de 2016, Bryant va jugar el seu últim partit com a jugador de bàsquet, on va anotar 60 punts. Però no seria el seu rècord anotador al llarg de la seva carrera. En un partit contra Toronto Raptors de la temporada 2005-2006, Bryant va ser capaç d'anotar 81 punts. Així, s'ha converit en el quart màxim anotador històric de l'NBA, recentment superat per Lebron James.