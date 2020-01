El Campionat Territorial de grups de xou es farà a Granollers el 16 de febrer

El Campionat Territorial de patinatge en grups de xou es farà a Granollers el 16 de febrer. Finalment aquesta ha sigut l'opció escollida per la Federació, davant la impossibilitat de fer la prova, com estava previst, a Fontajau, aquest cap de setmana. El pavelló, com es recordarà, va quedar inundat dijous passat com a conseqüència del temporal Gloria i l'Ajuntament ja ha calculat que haurà d'invertir-hi un milió d'euros en reformes. De moment encara no hi ha data per reobrir la instal·lació.

Davant d'aquest contratemps (s'havien venut les 4.500 entrades disponibles en molt poc temps), la Federació ha acabat ajornant la cita d'aquest cap de setmana i l'ha traslladat al Palau d'Esports de Granollers. L'objectiu que s'ha prioritzat era trobar un escenari amb una elevada capacitat d'aforament i que es trobés el més a prop possible de Girona. A la instal·lació vallesana hi ha lloc per a més de 5.000 espectadors. Ara la Federació haurà de decidir com gestiona la distribució de les entrades i què fa amb les que ja s'havien venut per a la cita de Fontajau. La inundació també impedirà que Girona aculli el campionat de Catalunya, traslladat a Lleida, els dies 23 i 23 de febrer.

El campionat de Girona representa el tret de sortida de la temporada del patinatge en grups de xou. És una cita molt esperada perquè és allà on dos dels principals clubs del panorama mundial, el CPA Girona, l'any passat campió de tot, i el CPA Olot, subcampió, presentaran les noves coreografies de la temporada. Al campionat també s'hi veuran les representacions dels principals clubs de la demarcació, en grups grans, petits, quartets i juvenils.