«Estem espantats». Així va començar ahir el directiu de l'Spar Citylift Girona, Cesc Riera, la roda de premsa on el club va explicar el panorama que se li obre al davant després dels danys que la inundació de Fontajau va provocar a les seves oficines i també per la impossibilitat de no poder disposar del pavelló durant un període de temps indefinit després que l'Ajuntament confirmés ahir que el cost de les reparacions a la instal·lació seria de més d'un milió d'euros (1.007.100). Pel que fa al club, i a manca de càlculs més exactes, i del que es pugui imputar a les assegurances, Riera va estimar ahir que la desviació econòmica pot ser «d'entre 200.000 i 300.000 euros» que s'hauran d'imputar tant en aquest pressupost com en el de la temporada vinent en una circumstància que, segons el director general, Xavi Fernández, «tindrà una lògica repercussió en l'apartat esportiu». L'altre gran focus de preocupació del club és que, després de jugar dos partits a Palau Sacosta «gràcies al comportament exquisit del Gdynia i de l'Araski», l'Uni no té clar que tant la Federació Espanyola com, sobretot l'Eurolliga, permetin que un pavelló que no compleix moltes de les normatives sigui l'escenari de molts més partits. A l'horitzó, el partit contra el Perfumerías Avenida del diumenge 16 de febrer i el de l'Schio en Eurolliga del dijous següent.



de 20o.000 a 300.000

euros de desviació



En una roda de premsa a la seu d'Infoself, on l'Uni s'ha instal·lat provisionalment per la inutilització de les seves oficines, Riera i Fernández van voler posar un punt de pausa a uns dies frenètics -«dijous l'aigua va començar a entrar a Fontajau a quarts de dues i quatre hores més tard ja estàvem instal·lats a Palau per jugar un partit d'Eurolliga»- assegurant que «hem perdut molts béns materials, des d'ordinadors a pilotes o roba per a les jugadores, però també la possibilitat d'obtenir ingressos regulars amb el trasllat a Palau, i això fa que, de cara al futur, la situació sigui complicada, i estem espantats encara que tenim ganes de continuar tirant endavant com hem fet sempre».

Cesc Riera va assegurar que «és difícil fer previsions exactes sobre el cost dels danys, però anirà entre els 200.000 i els 300.000 euros» en una desviació que afectarà tant el pressupost actual com el de la temporada vinent. «Seguirem treballant i deixant-nos l'ànima per tirar el club endavant, però està clar que el que ha passat afecta el futur del club i també tindrà conseqüències en la part esportiva», va dir Xavi Fernández, mentre Riera deixar clar que «mourem cel i terra per continuar endavant amb l'activitat del club».



la viabilitat de seguir

jugant a palau sacosta



«D'aquí a poques setmanes hi ha el partit contra Salamanca, que sempre és una gran festa per a Girona i genera uns ingressos que teníem dins el pressupost», va assegurar Xavi Fernández, que no va poder confirmar si el partit contra el Perfumerías Avenida (diumenge 16 de febrer) o Schio (20 de febrer en Eurolliga) es jugaran a Palau Sacosta o en un altre pavelló amb més aforament. «Es va parlar d'un possible oferiment del Barça per anar a jugar al Palau Blaugrana, però ara mateix no tenim cap oferiment formal del Barça ni de cap altre club ACB i, per tant, de moment no ho contemplem», va explicar Fernández, que més enllà que a Palau no hi ha lloc per a tots els abonats del club (2.400) va recordar que el pavelló no compleix amb els requisits ni de la Lliga Femenina-1 ni de l'Eurolliga. Contra el Gdynia i l'Araski, el «comportament exquisit» dels dos clubs rivals va fer que el partit es pogués jugar, però el club gironí no té la seguretat que la FEB, i menys l'Eurolliga, acceptin jugar de manera indefinida a Palau.

Complir, de manera estricta, normes com jugar amb cistelles clavades a terra amb el marcador de 24 segons a sobre o que no hi hagi més línies marcades al parquet descarta tots els pavellons de les comarques gironines excepte Fontajau. I sí aquí s'hi suma que el pavelló tingui un aforament suficient per als 2.400 socis de l'Uni limita la recerca a poc més que el Palau Blaugrana, el Nou Congost de Manresa o Badalona.



un milió per a fontajau



Ni Palau Sacosta, ni jugar lluny de Girona són una bona situació per a l'Uni i la resta d'usuaris de Fontajau. Per això, la millor notícia seria que el pavelló gironí recuperés la normalitat com més aviat millor. Però, de moment, les previsions parlen d'unes dues setmanes per netejar la instal·lació i després s'hauria de reposar el parquet i arreglar tota la part elèctrica. Ahir, en el balanç global de les afectacions pel Gloria, l'Ajuntament va xifrar en més d'un milió d'euros el que costarà arreglar Fontajau (1.007.100), mentre que el consistori també n'haurà d'invertir 209.000 al camp de futbol de Pont Major i 230.000 a Montilivi per reparar un talús.

Una inversió d'aquesta dimensió fa que sigui complicat saber quan estarà a punt Fontajau, però des de l'Ajuntament s'ha dit als clubs que recuperar l'ús del pavelló és una prioritat i s'estudia la possibilitat de llogar un parquet per reduir els terminis.