El Girona té gairebé garantit entrar a la fase d'ascens en llocs de «play-off»

El Bàsquet Girona va ser el primer equip de la LEB Plata que es va garantir l'accés a la fase d'ascens. Ara, a tres jornades perquè s'acabi la lliga regular i, per tant, es faci el tall que determina qui lluita per pujar i qui per evitar el descens, els gironins acrediten un balanç de 5 triomfs i 4 derrotes amb els altres equips de la conferència est que avui estarien en disposició de passar a optar a fer el salt a LEB Or. Uns números que s'han complicat després de les dues últimes derrotes consecutives (L'Hospitalet i Múrcia), però que tot i així deixarien els gironins entre els set clubs que es jugarien dos bitllets d'ascens en el play-off. Altra cosa seria pensar a pujar directe, perquè dos rivals de la conferència oest, Tizona i Estela, a falta d'un partit entre ells, precisament, serien líders amb 7-2.

La LEB Plata es dividirà en dos nous grups d'aquí a tres setmanes. Els sis millors de cada conferència pugnaran per pujar. Els altres, per no baixar. El Girona, en la conferència est, té el bitllet garantit, igual que el Múrcia, el Prat i el Menorca. Ara també passarien L'Hospitalet i el Barça B, però per darrere, Gran Canària, Albacete i Pardinyes encara tenen opcions d'atrapar-los, amb la qual cosa la classificació final pot variar. En la situació actual el Bàsquet Girona passaria a la fase d'ascens amb cinc victòries (dues contra Menorca, dues contra Barça B i una contra l'Hospitalet) i quatre derrotes (dues amb el Múrcia, una amb el Prat i una altrs amb L'Hospitalet). Als d'Àlex Formento els falta visitar el Prat, en un partit on guanyar seria important per passar a la següent fase amb un triomf més.

Al Girona ja li va bé que passin a la lligueta d'ascens equips com el Barça B, amb qui suma dos triomfs, i en canvi li generaria un contratemps si el filial blaugrana acabés fora i en el seu lloc entrés el Gran Canària B, amb qui ha perdut un cop i, per tant, li podria reduir el balanç. A la conferència oest les coses estan més igualades que a l'est, amb molts implicats. Avui els sis equips que es classificarien serien Tizona, Estela, Juaristi, Ponferrada, Rioja i Innova Chef. Els de Formento serien quarts en la hipotètica classificació, tot i que encara queden tres jornades per definir-la.