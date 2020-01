L'Spar Citylift Girona es complica molt el futur a Europa en perdre a Kursk

L'Spar Citylift Girona s'ha complicat molt el seu futur a Europa perdent a la pista del Dynamo de Kursk (76-64) en una nova jornada de l'Eurolliga. L'equip d'Èric Surís ha aguantat durant la primera part (28-28), però un parcial de 25-12 al tercer quart ha acabat siguent definitiu. Una vegada més l'Uni ha mostrat la seva pitjor versió, confirmant els símptomes desgotament, amb 19 pilotes perdudes i molt desencert. Si cal buscar una notícia positiva, és que les gironines han pogut salvar el bàsquet average davant l'equip rus, que a Fontajau havia caigut per 18 punts.

Vasic prova un tir durant el partit d'aquesta tarda a Rússia · FIBA

Després del 28-28 del descans, el Kursk ha anat per feina en la represa. Un parcial de 9-0 ha obligat Surís a demanar temps mort (37-28), però ja s'havia de nedar contracorrent. Una tímida reacció de l'Uni les ha acostat (37-24) però dos triples seguits de les locals han tornat a disparar les rendes (45-34). Al final s'ha entrat al darrer parcial perdent de 13 (53-40).

En aquest darrer tram del partit l'Uni mai ha fet la sensació de poder donar la volta al marcador. Ha arribat a perdre de 16 (56-40) però set punts seguits de Xargay han situat el marcador en 61-54 a cinc minuts pel final. Només quedava lluitar per no cedir també el bàsquet average i això s'ha pogut aconseguir. Ara a l'Uni només li queda un partit (divendres a Logronyo contra el Campus Promete) abans d'una aturada de les competicions per la disputa del preolímpic.

La situació a Europa es complica perquè el Kursk, que era penúltim, avança l'Uni a la classificació amb una victòria més. Les gironines tenen un balanç de 4/8 i l'equip rus ara de 5/7. L'Spar Citylift caurà al penúltim lloc, fora de les posicions que donen el bitllet per les eliminatòries finals de l'Eurocup. A falta de dos partits per acabar la fase de grups de l'Eurolliga, continuar a la màxima competició continental sembla un impossible i atrapar els llocs cinquè i sisè, que porta a l'Eurocup, també s'ha complicat. A l'Uni li quedarà rebre l'Schio a casa (en principi a Palau) i visitar el Montpeller.