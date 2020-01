Bishop: "He vingut a l'Spar Citylift per poder jugar al costat de grans jugadores"

L'Spar Citylift Girona ha presentat aquest matí a la seu d'Infoself l'últim fitxatge, Abby Bishop, que ja va debutar amb l'Uni contra el Gdynia a l'Eurolliga i l'Araski a la Lliga Femenina. Bishop ha explicat que està molt emocionada per jugar amb l'Uni "al costat de grans jugadores" i que ha sigut "una bona decisió" acceptar l'oferta que li van proposar. "Volia jugar al costat de Laia Palau, Vasic i Xargay", ha assegurat.

La pivot australiana també ha indicat que li sabia "greu" la inundació que ha afectat Fontajau però ha subratllat que tot i aquesta adversitat "ens en sortirem". Bishop també ha parlat de la derrota d'ahir a l'Eurolliga a la pista del Kursk, "un resultat decebedor, però l'equio segueix junt i amb ganes de millorar en el proper partit". Divendres l'Uni s'enfronta a Logronyo al Campus Promete, en el darrer duel abans de l'aturada de les competicions per equips que provocarà el preolímpic.

Per la seva banda el director general, Xavi Fernández, ha dit sobre la jugadora que "no ha tingut el debut desitjant perquè sense temps per aclimatar-se ja ha hagut de competir". En tot cas creu que "ens pot aportar molt. És una peça important a l'engrenatge de l'equip i ens pot aportar moltíssim, és una peça més al joc interior i ha donat pinzellades importants de la connexió que té amb d'altres jugadores".