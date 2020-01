Impuls per reobrir Sant Ponç

El president del GEiEG va confirmar ahir que les instal·lacions de Sant Ponç haurien d'estar reactivades «d'aquí a tres o quatre setmanes», tal com han explicat als socis a través d'una carta. Francesc Cayuela, que va tornar a visitar el complex, greument afectat per una inundació dijous passat, assegura que «tot i les importants afectacions que vam tenir, treballem perquè totes les piscines, els vestidors, els gimnasos i les pistes exteriors, encara que potser no al 100%, puguin estar a disposició dels socis, per fer les seves activitats, sense incidències».

El grup va fer ahir al matí una sèrie de comprovacions tècniques a Sant Ponç que van permetre confirmar que a finals de febrer, com a molt tard, l'equipament hauria d'haver recuperat la normalitat. Una de les obsessions del club, des que es va produir el sinistre provocat pel temporal Gloria, era tenir els socis puntualment informats i evitar que es produissin baixes. En aquest sentit, Cayuela va dir ahir que «notem la seva comprensió. Tothom ens està fent costat. Estem treballant per Girona des del minut zero i això ha permès que tot i que les afectacions siguin molt greus es puguin restablir els serveis».

En aquest sentit el GEiEG ha aconseguit reubicar les diverses activitats que ara no es poden fer a Sant Ponç en d'altres instal·lacions, gràcies al suport que han rebut d'entitats com l'Ajuntament de Girona, l'Ajuntament de Cassà, l'UFEC, la Universitat de Girona i el CN Banyoles. «Els volem donar les gràcies per la seva ràpida resposta i pel seu suport en aquests moments complicats», deia el president. Així les activitats de piscina, esquaix, pàdel i gimnàs s'han pogut ubicar en d'altres indrets per tal que els socis del club poguessin mantenir els serveis.

De moment el GEiEG encara no ha fet una valoració econòmica de les pèrdues que provocaran els danys del temporal «perquè encara estem pendents del peritatge», tot i que Francesc Cayuela va tornar a apel·lar a la necessitat que les institucions públiques estiguin al seu costat. «Hi haurà unes despeses importants i necessitarem la seva ajuda. Verbalment tothom ens ha dit que ho faria, jo confio en les institucions, perquè al final el que estem fent és treballar per a tots els gironins». Sobre l'import de la despesa Cayuela va afegir que «ho sabrem d'aquí a pocs dies. Esperarem que aquesta valoració sigui el més ràpida possible per afrontar aquest moment amb tranquil·litat i optimisme, poder donar una resposta ràpida i reobrir la instal·lació en un període de tres o quatre setmanes».

Les instal·lacions del GEiEG a Sant Ponç van quedar greument afectades dijous passat per la inundació provocada pel desbordament del riu Ter arran del temporal Gloria. L'aigua va negar les pistes exteriors, despatxos, els vestidors, i va afectar la maquinària que permet mantenir i fer funcionar les piscines. És un dels contratemps més importants que ha viscut el club, quan precisament ve de celebrar el seu centenari. Un cop superat el xoc inicial, el club ha accelerat de valent per reobrir tan aviat com sigui possible, per tenir la menor afectació sobre els socis i les competicions de les diverses seccions que tenen la seu allà, com waterpolo, natació i tennis, entre d'altres.