Un mal tercer quart passa factura a l'Uni

El maratonià viatge a Kursk, inicat diumenge passat, poques hores després del mal tràngol contra l'Araski, i que s'acabarà aquest migdia amb el retorn a Girona, tampoc va servir per esbossar un somriure a l'Spar Citylift. L'equip d'Èric Surís va controlar una primera part marcada pel desencert i on va arribar a dominar per cinc punts (8-13), però va acabar llençant la tovallola amb una mala posada en escena a l'inici del tercer quart. Si als vestidors s'hi havia anat amb el partit igualat (28-28) i la sensació que si es corregien les pèrdues de pilota i es millorava l'encert en atac aquest Kursk podia ser derrotable, un parcial de sortida de 9-0 consolidat amb un triple de McCoughtry (37-28) començava a assenyalar el camí d'una nova derrota. La base local Prints (18 punts), va ser una de les peces clau per explicar la reacció de l'equip rus, com ho havia sigut dissabte a Palau María Asurmendi per l'Araski.

Perdent 19 pilotes i errant atacs fàcils és complicat guanyar un partit. A l'Eurolliga i a la Lliga Femenina Endesa. I l'Uni, que sí que és veritat que va controlar, i durant molts minuts fins i tot dominar, la primera part, va acabar ofegat un cop més pels seus errors. El temps mort que va demanar Èric Surís alertat pel 37-28 va donar pas a una tímida reacció visitant (0-6, per a 37-34), però el Dinamo, que havia millorat en totes les facetes, també el tir exterior, va arribar a maner de 15 (53-38) i ja es veia amb el partit guanyat i, sobretot, amb clares opcions d'intentar capgirar l'average. A Girona el Kursk va caure de 18 (79-61) i l'únic consol d'ahir va ser que amb la derrota de 12 aquest avantatge es va salvar.

I es va poder aconseguir mantenir-lo gràcies a Marta Xargay, en el seu retorn a Kursk, i a Laia Palau, líders de l'Uni al darrer quart. Set punts seguits de la gironina van fer pensar que, a falta de cinc minuts pel final, encara hi podia haver partit (61-54). Va ser un petit miratge perquè el Dinamo se'n va tornar a anar de 16 (73-57) després d'un triple de Kirillova, que va trobar resposta de Palau també des de més enllà de 6.75 a menys d'un minut per acabar (73-60). En aquests darrers instants de partit l'Spar Citylift no es va deixar sorprendre i va acabar cedint de dotze (76-64), encaixant d'aquesta manera la vuitena derrota del curs a l'Eurolliga, i caient un altre cop a la penúltima posició, que equival a l'eliminació al final d'aquesta fase.

Ha dit l'Uni l'última paraula a Europa aquesta temporada? Segur que no. Però la realitat és que s'intueix que serà un repte molt complicat aconseguir acabar ja no entre els quatre primers per seguir a la màxima competició, sinó fer-ho en els llocs cinquè o sisè per passar a l'Eurocup. Ara el sisè és el Kursk, amb una victòria més (5/7), i cinquè el Sopron (6/6). L'Uni rebrà en la propera jornada l'Schio, mentre que Sopron i Kursk s'enfronten entre si (20 de febrer).