Cinc jugadores de l'Spar Citylift se'n van al Preolímpic la setmana que ve

El partit de demà a Logronyo contra el Campus Promete tancarà un mes de gener de molt desgast, físic i mental, per a l'Spar Citylift Girona. La setmana que ve les competicions d'equips s'aturen per la disputa del Preolímpic i no tornaran a arrencar fins al 16 de febrer, amb un d'aquells partits marcats en vermell al calendari contra el Perfumerías Avenida. Èric Surís, mentrestant, podria tenir temps per reactivar la plantilla a partir d'entrenaments, que també aniran bé per introduir Abby Bishop, l'últim fitxatge, però perdrà cinc peces importants, que marxaran amb les seves respectives seleccions en busca del bitllet per a Tòquio. Xargay i Palau (Espanya), Vasic (Sèrbia), Mendy (França) i Elonu (Nigèria) són les jugadores que aquests dies lluitaran per anar als Jocs de l'estiu.

En principi Xargay i Palau eren les que havien de viatjar més lluny, a la Xina, per jugar un torneig contra l'equip amfitrió, Corea i Gran Bretanya, on els tres millors obtindran el premi. Degut a la situació extraordinària que es viu al país asiàtic pel brot de coronavirus, finalment la Federació Internacional va optar dilluns per traslladar la competició a Sèrbia, que ja era seu d'una de les altres lliguetes preolímpiques. Així Belgrad serà l'escenari on Espanya s'enfrontarà contra Corea (6 de febrer, 14.30), Xina (8, 12.00) i Gran Bretanya (9, 14.30), i també el lloc on Vasic (amb Sèrbia) i Elonu (amb Nigèria) optaran a guanyar-se un lloc als Jocs en un altre grup que es completa amb els EUA i Moçambic. Aquí, com que els EUA ja estan classificats, només tindran premi les dues seleccions més ben classificades.

L'equip que dirigeix Lucas Mondelo, actual plata olímpica i doble campió d'Europa, jugaria el seu segon torneig olímpic consecutiu i el cinquè de la seva història després de Barcelona 1992, Atenes 2004, Pekín 2008 i Rio 2016 si obté la classificació, una aspiració molt factible.

L'altra jugadora de l'Uni que també aspira a anar als Jocs és Magali Mendy, convocada amb la selecció de França per al Preolímpic que es jugarà a casa (Bourges) contra Brasil, Austràlia i Puerto Rico. L'última lligueta està prevista a Ostende (Bèlgica), on l'equip local tindrà com a rivals Japó (ja classificada), Canadà i Suècia, amb només dos bitllets en joc.

Amb l'absència d'aquestes cinc jugadores, per tant, Surís no podrà aprofitar plenament la propera setmana, amb l'aturada de les competicions, i haurà de regenerar l'equip sense algunes de les peces clau. El Preolímpic acaba el diumenge 9 i tot seguit les jugadores tornaran a Girona per començar a preparar, llavors sí al complet, el duel amb l'Avenida.