La Jornada de l'Esport Femení tornarà al centre de Girona el proper 8 de març

El centre de Girona tornarà a ser l'escenari, el proper 8 de març, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, d'una nova jornada de l'Esport Femení. Aquesta iniciativa, que arriba a la vuitena edició, vol servir com a eina d'iniciaciò en qualsevol modalitat esportiva per a les nenes, joves i dones. Una vintena de clubs i entitats hi col·laboraran. Entre d'altres disciplines, unes 25, es podrà practicar hoquei, patinatge, gimnàstica rítmica i artística, atletisme, handbol, bàsquet, tennis, judo, piragüisme, ciclisme i futbol. A més entrenen noves propostes com els jocs tradicionals de bèlit i bitlles catalanes, a més del colpbol i el korfball. També es disposarà d'un espai de ciclisme adaptat.

Olga Praderas, la impulsora de la jornada, ha explicat en la presentació que s'ha fet aquest matí a la Diputació que "la jornada està plenament consolidada". La Jornada coincideix amb la recent presentació d'una campanya per fomentar l'esport femení als mitjans de comunicació impulsada pel Consell Audiovisual de Catalunya amb el lema "T'ho estás perdent" i ha comptat la col·laboració d'esportistes d'elit com Mireia Belmonte, Alèxia Putellas, Laia Sanz, Maria Vicente i Laia Palau. La regidora d'Esports de l'Ajuntament, Eva Palau, ha assegurat que "creiem i estem convençuts que l'esport és una eina per gaudir d'allò que ens agrada i també és una eina de formació i educació per a les persones".