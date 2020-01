El Barça despatxa el Leganés per seguir viu a la Copa del Rei

El Barça jugarà els quarts de final de la Copa del Rei. Una bona notícia que arriba en un moment delicat, just després de perdre a Mestalla i a pocs dies del relleu a la banqueta, amb Quique Setién encara acostumant-se al seu càrrec i els futbolistes fent tres quarts del mateix amb el sistema del tècnic càntabre. Necessitava una tarda tranquil·la, el conjunt blaugrana, i la va tenir. El Leganés no va plantejar gaires dificultats i ben aviat va abaixar els braços deixant clar que l'eliminatòria només podia caure cap a un bàndol. Ara, mantenir continuïtat i allargar els bons resultats i també una notable imatge és la principal missió d'un equip que encara està lluny de la seva millor versió.

Ahir, durant estones, va recuperar el somriure. Ho va tenir fàcil perquè el rival ben poc va proposar, però el joc va ser força vistós i les ocasions es van anar repetint. Cert que Braithwaite va posar la por al cos d'un Camp Nou mig buit només començar, però ben aviat Griezmann va restablir l'ordre. El francès, l'heroi en l'anterior ronda a Eivissa, va batre Cuéllar als pocs minuts connectant una bona passada de Semedo. I hauria pogut caure el segon si l'àrbitre no hagués anul·lat un altre gol de Griezmann. La jugada va ser invalidada per un suposat fora de joc, en una bona combinació entre Messi i Alba que va finiquitar el gal. El mateix Alba va tenir el segon al quart d'hora però aquest arribaria una estona més tard. El va fer Lenglet i va necessitar la validació del VAR. Amb una hora de joc per davant tot semblava dat i beneït. No va inquietar el conjunt d'Aguirre, que va rebre la sentència a la segona part, quan Messi va fer de Messi per fer pujar el 3-0 al marcador. Després d'esquivar Awaziem va connectar un cacau que va rebotar en Tarín abans d'acabar al fons de la porteria. Hi va haver temps per a un gol més. Arthur, pocs minuts després de rellevar Arturo Vidal, va signar el quart en una jugada embolicada que es va encarregar de definir abans que Messi arrodonís la golejada a les acaballes.



Carles Pérez, cedit al Roma

El partit d'ahir se'l va mirar des de la distància el jove atacant Carles Pérez , que jugarà al Roma italià fins al final de temporada en qualitat de cedit, segons va informar el Barça. El club italià haurà d'abonar ara un milió d'euros i, a més, es farà càrrec de la fitxa. Quan finalitzi la cessió el proper 30 de juny, el Roma té «una opció de compra obligatòria» que s'eleva fins als 11 milions d'euros, a banda de 3,5 milions més en variables, mentre que el Barcelona es reserva «el dret de tempteig d'una futura venda del jugador». Carles Pérez s'havia convertit en una opció per a la davantera però amb el canvi d'entrenador, després de l'adeu d'Ernesto Valverde i l'arribada de Quique Setién, el futbolista vallesà s'ha vist privat de protagonisme en el futur immediat.



Sense fitxar un davanter

El club descartava ahir la possibilitat de fitxar un davanter durant el mercat d'hivern, després d'haver sondejat diverses opcions i no haver trobar el jugador que s'ajustava a les seves exigències. A causa de la lesió de genoll de l'uruguaià Luis Suárez, que podria estar de baixa uns quatre mesos, i com a conseqüència dels problemes de gol que ha manifestat l'equip en els últims partits, el Barça havia tret el cap pel mercat per intentar incorporar un atacant. Hova intentar amb Rodrigo Moreno, del València, però les negociacions no van arribar a bon port.