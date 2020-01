La Jornada de l'Esport Femení reunirà unes 1.500 dones al centre de Girona

La vuitena edició de la Jornada de l'Esport Femení ja ha iniciat el compte enrere. Aquest any es farà el 8 de març, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 2 del migdia, en ple centre de Girona (a les places Salvador Espriu, Calvet i Rubalcaba i Catalunya, a la llera de l'Onyar), amb la participació estimada d'unes 1.500 dones. Es tracta d'una iniciativa plenament consolidada que pretén introduir en la pràctica esportiva (en més d'una vintena de disciplines) nenes, joves i dones. La Jornada es va presentar ahir a la Diputació de Girona.

Una vintena de clubs i entitats hi col·laboraran: entre d'altres, el Girona FC, el Girona CH, el GEiEG, l'Uni Girona, el CPA Girona, l'AVAP, Girona-Judo, Salt-Ter i UE Sarrià. Les participants podran provar fins a 25 modalitats esportives, com hoquei, patinatge, gimnàstica rítmica i artística, atletisme, handbol, bàsquet, tennis, judo, piragüisme, ciclisme i futbol. A més s'estrenaran noves propostes com els jocs tradicionals de bèlit i bitlles catalanes, a més del colpbol i el corfbol. També es disposarà d'un espai de ciclisme adaptat.

Olga Praderas, la impulsora de la jornada, va explicar en l'acte d'ahir que «la jornada està plenament consolidada» i que esperen una participació per sobre del miler de dones. Aquest any l'activitat coincideix amb la presentació d'una campanya per fomentar l'esport femení als mitjans de comunicació impulsada pel Consell Audiovisual de Catalunya amb el lema «T'ho estàs perdent», que ha comptat amb la col·laboració d'esportistes d'elit com Mireia Belmonte, Alèxia Putellas, Laia Sanz, Maria Vicente i Laia Palau.

A l'acte també hi van participar la regidora d'Esports de l'Ajuntament, Eva Palau; la coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones a Girona, Fina Surina, i el Diputat d'Esports, Jordi Masquef. Palau va assegurar que «hi creiem i estem convençuts que l'esport és una eina de gaudi i d'esbarjo però també de formació i educació en valors a les persones». En paral·lel, s'han organitzat activitats d'entrenament d'hipopressius, de Kangoo Jump, de marxa nòrdica o una sortida de carrer amb les GiRunneres, entre d'altres.