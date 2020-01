L'Ajuntament treballa perquè Fontajau estigui a punt per a l'Uni-Perfumerías

El lloguer d'un parquet que la Generalitat té a Tarragona sense utilitzar. Aquesta és la clau de volta de la solució amb la qual està treballant l'Ajuntament de Girona per tirar per terra les previsions més pessimistes al voltant del temps que trigarien a trepitjar de nou Fontajau els diferents clubs que conviuen al pavelló gironí. «Estem treballant per tenir Fontajau a punt el cap de setmana del 15-16 de febrer. La Generalitat té un parquet que no fa servir a Tarragona i estem acabant de tancar que el puguem llogar», va explicar ahir la regidora d'Esports, Eva Palau, en una previsió que, en cas de poder-se complir, permetria que el dissabte 15 de febrer es jugués a Fontajau el Bàsquet Girona - Albacete de LEB Plata i l'endemà, diumenge 16 a la una del migdia, el partit entre l'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida.

«Ho hem explicat als clubs, però fins la setmana que ve no podrem confirmar si arribarem a temps a aquell cap de setmana. Si no es pot jugar a Fontajau, l'alternativa és Palau», va comentar la regidora, i va confirmar que el parquet malmès ja «ha estat retirat» i ja s'ha engegat el camí de retorn cap a la normalitat al pavelló. Ahir mateix, el Girona-Judo ja va reprendre els seus entrenaments al pavelló aprofitant que la seva zona habitual de treball, l'antic vestíbul de l'entrada que hi ha just davant de les ribes del Ter, no havia quedat afectat per la inundació.

Ara, un cop el vell parquet ja està fora de la pista central, la principal feina que hi ha al pavelló és recuperar els subministraments, aigua i llum, per després centrar-se en tota la part de vestidors, magatzems i els despatxos dels diferents clubs. Dilluns passat, en la roda de premsa de l'alcaldessa, Marta Madrenas, sobre les afectacions del temporal Gloria a la ciutat, l'Ajuntament va xifrar en una mica més d'un milió d'euros (1.007.100) la quantitat necessària per tornar a posar Fontajau en les condicions que tenia abans de la inundació del passat dijous. Un retorn a la normalitat que, almenys per a la totalitat del pavelló, no arribarà fins d'aquí a més setmanes, però l'opció d'un parquet de lloguer accelerarà que es pugui tornar a jugar a la pista central. «La Generalitat té un parquet que no fa servir a Tarragona i estem acabant de tancar que el puguem llogar, perquè hem estat mirant parquets de compra i hem vist que almenys trigaríem tres mesos a disposar-ne», va apuntar Palau sobre una opció, la de llogar un parquet, que ja es va posar sobre la taula l'endemà mateix de la inundació.



L'alternativa sempre seria Palau

No disposar de Fontajau per al partit contra el Perfumerías Avenida, i tampoc contra l'Schio del dia 20, era un contratemps molt important per a l'Uni. «El partit contra Salamanca és una gran festa del bàsquet, un partit on solem posar molta gent al pavelló amb uns ingressos que ja tenim pressupostats i no tindríem si juguem en un pavelló més petit», va explicar Xavi Fernández dilluns. Al llarg de la setmana, l'Uni havia estat fent gestions per saber si, com semblava, en cas de no disposar de Fontajau, era més viable jugar els partits contra l'Avenida i l'Schio a Palau o, per contra, s'havia d'optar per un altre pavelló que complís la normativa de la FEB i l'Eurolliga (cistelles a terra i no penjades del sostre, marcadors als dos costats i els de 24 segons sobre les cistelles...). Ara, però, tot canvia perquè Fontajau podria estar a punt i, en cas que no s'arribés, l'alternativa sempre seria Palau (esperant que tant la FEB com l'Eurolliga fossin comprensives).