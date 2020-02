Guanyant tot es veu molt menys negre

Guanyant tot es veu menys fosc. Ni el cansament desapareix de cop, ni s'esborren els dubtes de les últimes setmanes. Però una victòria permet mirar el futur amb un mig somriure i pensant que potser sí que Laia Palau no s'equivocava quan deia «que ningú dubti que serà guapo veure jugar a bàsquet aquest equip». De moment, encara no hem arribat aquí. El partit d'ahir de l'Uni a Logronyo no va ser l'espectacle que es podria arribar a esperar d'un equip on hi ha Vasic, Mendy, Elonu, Xargay o la mateixa Palau. Però sí que va ser una victòria molt solvent contra un rival, el Campus Promete, que fa només dues setmanes va ser capaç de passar per sobre del València, a qui va guanyar de més de vint punts, en aquest mateix escenari. Una pista on l'Uni no es va deixar intimidar pel físic de dues velles conegudes, Leia Dongue i Vanessa Gidden, per acabar emportant-se la victòria per un clar 57-73 amb 22 punts de Marta Xargay que marxarà cap al Preolímpic de Belgrad amb un petit, i necessari, reforç moral a la motxilla.

Gidden recordarà temps el partit. Sobretot a Coulibaly i a Abby Bishop. Eric Surís, que no va donar minuts a Tijana Andusic fins al darrer quart, va alternar la maliana i l'australiana en la defensa de l'expivot de l'Uni, clau en el primer títol de Lliga de la història del club gironí l'any 2015, i que ahir va estar molt lluny dels seus números habituals. De fet, va fer més faltes (5) que punts (4) i per aquí va començar a perdre el partit el Campus Promete. Una altra ex-Uni de l'equip de La Rioja, encara n'hi ha una altra (Knezevic), com Leia Dongue va ser la protagonista amb la base veneçolana Roselis Silva dels únics minuts en què el Campus Promete va poder plantar cara a l'Uni. Va ser en el segon quart que, després d'un triple de Mendy que semblava ser l'inici de la marxa de l'Uni en el marcador (18-26), la feina de Dongue va obligar Surís a demanar temps mort (26-29). Va ser la darrera concessió de l'Uni que ja només li permetria al conjunt local anotar tres punts més fins al descans. Un 2+1 d'Elonu tornava a aixecar la diferència per sobre dels deu punts i, el que era més dolorós per al Campus Promete, forçava la tercera falta de Gidden abans que quatre punts seguits de Marta Xargay tanquessin el segon quart (29-45). Un cop massa dur per a les locals, que a la segona meitat ja no varen poder competir. L'Uni va arribar a superar els 25 punts de renda i només la relaxació dels minuts finals va fer que el resultat final fos 57-73.