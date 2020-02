VÍDEORESUM | Benzema decideix el derbi de la capital (1-0)

El Reial Madrid es va emportar el derbi de la capital gràcies a un gol de Karim Benzema en la segona part (1-0) que serveix als blancs per consolidar la seva condició de líders, ficar pressió al Barça, i guanyar -set anys després- a l'Atlètic de Madrid en el Santiago Bernabéu en un partit de Lliga.

Set anys portava el Reial Madrid sense derrocar al seu veí a casa. Aquest dissabte va posar fi a l'excel·lent ratxa dels de l'Atlètic que havien agafat cert gust a jugar a Chamartín. El gol de Benzema ha resolt un partit que ha tingut de tot. Domini visitant en el primer acte i millora dels blancs en el segon. Els canvis han estat claus en l'esdevenir del xoc.

Malgrat viure en moments diferents, uns gaudint de l'èxit i els altres qüestionant l'estil i augmentant els dubtes,ha estat l'Atlètic qui ha tingut la paella pel mànec en l'acte inicial. Els de Simeone han gaudit de fins a tres ocasions clares per a batre a Courtois, però ni Corretja, ni Vitolo, ni Morata han pogut obrir el cadenat del belga.

La més clara ha estat la de l'argentí, que ha malgastat un mà a mà amb l'exterior de la seva bota, però també Vitolo ha manat a córner un tret franc des del cor de l'àrea. Els de Zidane, amuntegats en la zona ampla, s'han empoderat de la pilota de manera intranscendent. L'aposta del tècnic francès -la mateixa que en la Supercopa- no ha donat resultat.

Els de Simeone han fet més mal buscant l'esquena a Varane i Ramos amb la velocitat de Morata. En un d'aquestes pilotes llargues han demanat penal de Casemiro a l'exdavanter del Reial Madrid. El contacte ha estat insuficient per a l'àrbitre, que ha decidit no xiular res. Ni tan sols ha acudit al VAR per a sortir de dubtes.

Era evident que Zidane necessitava tocar un parell de tecles per a donar-li la volta al partit, sobretot per a frenar la sorprenent comoditat que té l'Atlètic per jugar sense protagonisme. I ho ha fet. El tècnic del Reial Madrid ha deixat a Valverde, un dels millors, i també a Casemiro, però ha assegut a Kroos i Isco per intentar percutir per banda.

ELS CANVIS CANVIEN EL PARTIT

Tot ha girat en el descans. Zidane ha desarmat el centre del camp per donar pas a Vinicius. El brasiler -sense encert com sempre de cara a gol- ha estat l'únic que s'ha atrevit a encarar. De fet, la jugada del gol ha nascut als seus peus abans que Mendy lliurés un caramel a Benzema.

La connexió francesa ha tret rèdit per al tretze vegades campió d'Europa. Mendy s'ha afartat de qüestionar a Vrsaljko i el seu centre ha estat rematat per Benzema, que ha aparegut en l'àrea com una exhalació. El gol ha estat de davanter centre, una rematada que ha recordat a Hugo Sánchez o Van Nistelrooy.

No hi ha hagut opcions per a un Atlètic que s'ha quedat sense arguments davant la solidesa del Reial Madrid. En total, 21 partits sense conèixer la derrota, lideratge formigonat i victòria moral davant el veí que s'havia acostumat a sortir somrient del Bernabéu. El derbi de la capital torna a ser de color blanc.