Vídeoresum | Els errors defensius condemnen l'Espanyol a Granada (2-1)

L'Espanyol seguirà una setmana més com el cuer de la Lliga. Aquest migdia ho ha intentat a Granada, però els errors defensius han tornat a castigar-lo amb la derrota. Tot i que l'arribada d'Abelardo a la banqueta i de Raúl de Tomás a la davantera van semblar donar un nou aire de l'equip, el cert que és que no han estat revulsius suficients. I és que els pericos continuen comentent molts errors defensius. Els d'Abelardo es van avançar en el marcador a la primera meitat gràcies a un gol de penal de Raúl de Tomás. Però el Granada va aconseguir donar la volta al marcador amb gols de Machín i Carlos Fenández, tots dos provocats per errors de la defensa. L'Espanyol hi va posar ganes i molta fe. En el tram final de l'enfrontament va tenir l'empat a prop, però la sort no el va acompanyar.