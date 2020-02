El desbordament del Ter del dijous de la setmana va colpejar amb duresa el GEiEG que, ara com ara, continua sense poder utilitzar una de les seves instal·lacions més emblemàtiques: les piscines de Sant Ponç. Un sotrac important per a la històrica entitat gironina que, des de fa dies, està rebent mostres de solidaritat que ahir es van visualitzar de manera molt clara al pavelló Lluís Bachs. Abans del partit de Lliga Femenina-2 entre el Citylift GEiEG Uni i el Boet Mataró, victòria visitant per les jugadores locals varen desplegar una pancarta amb el lema «Ara més que mai, amb el GEiEG».

De moment el GEiEG encara no ha fet una valoració econòmica de les pèrdues que provocaran els danys del temporal «perquè encara estem pendents del peritatge», tot i que Francesc Cayuel ha apel·lat aquesta setmana a la necessitat que les institucions públiques estiguin al seu costat. «Hi haurà unes despeses importants i necessitarem la seva ajuda. Verbalment tothom ens ha dit que ho faria, jo confio en les institucions, perquè al final el que estem fent és treballar per a tots els gironins».

Unes institucions que, almenys en l'acte d'ahir, no van faltar a la crida del grup per donar el seu suport moral. Al darrere de la pancarta, les jugadores i el cos tècnic locals però també el president de l'entitat, membres d'altres seccions del GEiEG i representants de totes les institucions i de molts dels partits polítics representats en el consistori gironí. Hi eren l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i el de Salt, Jordi Vinyas; el diputat d'Esports, Jordi Masquef; el representant territorial d'Esports, Pep Pujols, o una nombrosa representació de la Federació Catalana de Bàsquet encapçalada pel seu president Ferran Aril acompanyat per Xevi Santaló i Lolita Iglésias. També hi havia Sílvia Paneque i Marc Lamuà del PSC, Pere Albertí de Guanyem Girona, Quim Ayats i Maria Àngels Cedacers d'ERC i Martí Terés de Junts per Catalunya.