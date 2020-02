El Bordils ensopega a casa i continua en zona de descens

Nova derrota del Bordils en el partit avançat de la 19a joranda de Divisió de Plata davant l'Alcobendas (25-28). El conjunt entrenat per Pau Campos va anar per davant en el marcador durant bona part del partit, però uns últims 15 minuts dolents, en què els locals només van poder anotar tres gols, van condemmnar els blanc-i-verds que, d'aquesta manera, continuen en zona de descens.

I això que les coses s'havien posat de cara a favor dels de Campos en els primers compassos de partit. Els madrilenys només s'havien aconseguit posar per davant amb l'1-2, i a partir del 5-4 els locals van anar per davant fins arribar al descans. En el minut 14 de joc, els gironins dominaven el duel per tres gols (8-5) i durant la resta de primer temps sempre van anar per davant en el marcador, i van arribar al descans amb dos gols per sobre (15-13).

En la represa, la tònica del partit va continuar. És cert que els visitants van aconseguir empatar quan s'havien jugat 10 minuts de la segona meitat, però en l'equador dels segons trenta minuts, el Bordils seguia dominant per dos gols (22-20). Però llavors, el conjunt entrenat per Pau Campos va marcar només un gol en 9 minuts, i això ho van aprofitar els visitants per posar-se, de nou, i després de molt temps, per davant en el marcador (23-24).

Quan faltaven 50 segons, Catalina va sentenciar el partit a favor de l'Alcobendas amb el 25-27. Poc podien fer els de Campos, que tot i així va demanar temps mort per poder aconseguir un resultat positiu. Arnau Palahí, des dels set metres, va tenir l'oportunitat de retallar la distància, però el porter visitant va aturar amb el peu i Velasco, a les acaballes, posava el 25-28 definitiu.