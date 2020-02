Contundent sotrac a Vila-real

El Llagostera no aixeca cap en aquest 2020 i va caure ahir de manera contundent (4-1) contra un dels millors filials de l'estat espanyol, el Vila-real. Els groguets van dominar el duel des del minut 1 a través del bon tracte de la pilota i es van avançar als 17 minuts gràcies a un gol d'Espi. El mateix davanter va fer el segon abans del descans. Mújica, que debutava ahir, va fer el tercer i la sentència al partit, mentre que Magallán, un minut després, va maquillar el marcador després de materialitzar un penal. La diana per tancar el voluminós marcador va ser obra de Collado quan restaven divuit minuts per finalitzar l'enfrontament.

Si l'aficionat llagosterenc agafés un calendari per trobar el darrer triomf del seu equip a Lliga hauria de girar dues pàgines fins arribar a desembre. En el mes del començament de l'hivern i del Nadal, el combinat per Oriol Alsina rebia l'Olot en el primer derbi de la categoria de bronze. El duel, tacat per la polèmica arbitral, va finalitzar amb la victòria per la mínima (1-0) dels locals gràcies a un gol del davanter Sascha en els segons finals prèvia que el col·legiat decretés el final del partit. Això va ser el 14 de desembre. Des de llavors, els llagosterencs s'han endinsat en un túnel on són capaços de vislumbrar-ne el final sense arribar a fregar la preuada victòria. Sis partits han disputat els blaugranes, on han conreat tres empats contra el Badalona, el Nàstic i el Prat; i les mateixes derrotes contra l'Espanyol B, l'Ejea i ahir contra el Vila-real B.

Conquerir la Ciutat Esportiva de l'equip castellonenc era un objectiu ambiciós pels d'Oriol Alsina. Però si una cosa estan fent bé durant els transcurs de l'actual temporada els pupils del maresmenc és competir contra tots els rivals, excepte un: el filial groguet. Alsina ja va avisar a la prèvia que a l'anada els de Vila-real van ser l'equip que més difícil els va posar les coses a la primera volta als gironins. I la tornada no va tenir ni tan sols un deix de disparitat. Els locals, que es fan forts a casa, van iniciar el partit ratificant els bons resultats que han conreat en el seu feu. Els jugadors del català Miguel Álvarez van voler començar tenint el domini de la pilota a través del joc combinatiu i de triangulacions. Amb això van crear multitud d'ocasions de gol, fins que en el minut 17 l'atacant Espi va poder superar Marcos per posar l'1-0. El vendaval del minisubmarí groc continuava i el mateix Espi va fer el segon dins l'àrea petita. Amb el 2-0 els jugadors van marxar als vestidors. La represa va tenir pinzellades de la primera meitat amb un Llagostera més incident. Magallán va fer el 3-1 de penal, un minut després que el debutant Mújica fes el 3-0. La golejada la va tancar Collado amb un xut ras.