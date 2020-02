El Girona aguanta el pols anotador del Pardinyes i guanya a Lleida

La carta de tir del Pardinyes en el primer quart serveix per explicar els paràmetres en els quals es va moure el partit d'ahir al Barris Nord. En els primers 10 minuts, l'equip de Lleida va tirar 12 triples, quatre tirs de dos punts i ni un sol tir. I, tot i el seu espectacular encert anotant 8 dels 12 tirs des de més enllà de la línia de tres punts, els locals van acabar el quart perdent: 28-31. Una setmana després de la dolorosa derrota a Palau contra el Múrcia, un líder que ahir va caure a la pista del Prat, el Bàsquet Girona va sortir ben airós del duel anotador contra el Pardinyes acceptant el repte de jugar un partit a molts punts on, uns minuts de bona defensa a l'inici de l'últim quart, i el rendiment de la seva tripleta bàsica - Albert Sàbat (17 punts), Gerard Sevillano (19) i Antonio Hester (24 punts) - van servir per compensar la baixa de Víctor Moreno i acabar amb la resistència d'un Pardinyes liderat pel nord-americà Wendell Davis (29 punts).

Si el Pardinyes va jugar a cop de triple, el Bàsquet Girona ho va fer al ritme d'Alber Sàbat. Apostar per un partit a molts punts contra un equip dirigit pel base llagosterenc sempre és una temeritat. I als locals no els va sortir bé. Sàbat va jugar un dels seus partits més complets de la temporada en atac - 17 punts, 7 assistències i 8 de valoració - i als lleidatans se'ls va fer fosc quan van deixar d'anotar de tres en tres. Els gironins van saber esperar el moment. Aguantar el ruixat ofensiu del Pardinyes, els dos primers quarts molt corals i en el tercer molt focalitzat en Wendell Davis, per rematar el partit al final. Ni la tercera falta de Hester, encara en el segon quart i quan el Pardinyes s'acabava de posar per davant amb el seu onzè triple (38-35), va descentrar el Bàsquet Girona que va arribar al descans dos punts per sobre (45-47). L'equip d'Àlex Formento va fer una primera estrebada en el marcador just després del descans, però l'encert de Davis va tornar a igualar el partit (65-65 amb el nord-americà ja amb 26 punts). La resistència del Pardinyes, però, estava arribant al seu límit i en l'últim quart van tenir molts més problemes per anotar. Davis i tota la resta. Cinc punts seguits de Herbert Graham van colpejar fort la moral dels de Lleida (74-85) i el partit ja va fer baixada fins al 85-97 final.