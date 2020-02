La millor versió per guanyar

L'Olot no només va ser capaç de vèncer per 1-0 al Castelló, fins ara segon classificat de la categoria, sinó que va demostrar ser efectiu i dominant en moltes facetes del joc. Els de Raúl Garrido es van avançar al minut 54 de partit amb un gol de Salinas i van saber mantenir el resultat fins al final.

Cap dels dos conjunts es va voler tornar boig durant els primers 45 minuts. L'Olot va tenir el domini de la pilota però no va aconseguir imprimir un ritme alt de joc a causa de la treballada estructura dels de La Plana, que no va permetre a Pedro del Campo i Hèctor Simón rebre amb espais ni temps suficient per generar joc. Els d'Óscar Cano, als quals també els agrada tenir la pilota, no semblaven sentir-se incomodats sense tenir la possessió de l'esfèrica, tot i que quan la tenien tampoc van aconseguir desfer-se de la pressió i el replegament rere pèrdua dels garrotxins.

Els de Garrido van tenir uns primers 10 minuts de control total i Hèctor ja va trepitjar àrea rival amb perill al minut 4, però el seu xut el va desviar Castells. Durant els següents 20 minuts, el matx es va convertir en una sèrie d'imprecisions per part d'ambdós conjunts i en una lluita per la possessió. La primera dels orelluts va arribar al minut 24. Juanto Ortuño va rebre la pilota dins l'àrea i va buscar un xut amb l'esquerra al primer pal que Ballesté va desviar a córner. Tres minuts després, Rubén Díez va intentar sorprendre el porter barceloní amb un cacau des del bec de l'àrea, però Ballesté es va mostrar molt segur una vegada més. Abans de finalitzar la primera meitat, l'Olot va tenir la més clara dels primers 45 minuts. Pedro va engaltar de primeres una pilota a mitjana altura al minut 43 que va passar llepant el pal.

La segona meitat va començar de la millor manera pels del Garrido. Al minut 54, Salinas va avançar els olotins en el marcador després d'una gran assistència de Xumetra, que havia recollit una passada llarga a l'espai d'Hèctor. El davanter valencià es va trobar amb el porter rival vençut després de patir una relliscada i no va desaprofitar l'oportunitat per fer el seu segon gol consecutiu després d'haver avançat els volcànics a Lleida en la darrera jornada. Amb l'avantatge en l'electrònic, els de la Garrotxa van donar una exhibició de com mantenir el resultat, un aspecte que fins ara no havien sabut dominar. L'Olot no va renunciar a tenir la pilota, va saber marejar el rival amb passades en curt, precises i sense risc i va evitar que els castellonencs xutessin entre els tres pals en el segon temps.

Els de Garrido tampoc van renunciar a intentar fer el segon. Al minut 72, Pep Chavarría ho va provar des del vèrtex de l'àrea després d'una passada enrere de Xumetra, però el xut de l'ex del Figueres va marxar desviat per sobre del travesser. El Castelló va començar a sumar efectius en atac per remuntar el partit, però els olotins no van permetre que la pilota arribés a Juanto Ortuño, Cubillas o Alcaina, les referències ofensives dels visitants. Va ser llavors quan Garrido va decidir donar entrada a Kilian i Moha Chabboura. Aquest últim, d'aquesta manera, va debutar amb la samarreta vermella, per tenir dos jugadors a dalt que pressionessin la sortida de pilota rival el que quedava de partit i aquest va ser un dels factors clau per desactivar els orelluts. De fet, aquesta és la novena vegada que l'Olot no encaixa gol aquesta temporada i segueix sent l'equip menys golejat del grup.

Amb aquests tres punts, els olotins s'instal·len en la novena posició de la classificació.