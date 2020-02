L'Uni organitzarà un concert a La Mirona per pal·liar les pèrdues de la inundació

La inundació del pavelló de Fontajau pot acabar provocant una desviació econòmica en el pressupost de l'Spar Citylift Girona d'entre "200.000 i 300.000 euros" segons va explicar la setmana passada el club en una roda de premsa la setmana. Ara, per mirar de rebaixar aquestes pèrdues, l'Uni ha engegat la campanya "Juntes ens aixecarem" amb iniciatives com demanar aportacions de 25, 50 o 100 euros a través del micromecenatge a través del micromecenatge un concert solidari que es farà el 28 de març a La Mirona de Salt.







"L'afectació és tal que és com si la nostra entitat comencés de zero i les pèrdues econòmiques a banda de deixar el club en greu perill augmenten dia a dia. Però tal com van fer públic el club en la roda de premsa de la setmana passada, l'Spar Citylift Girona no es resigna i lluitarà per aixecar-se d'aquest cop, perquè aquesta és la història de la nostra entitat", expliquen des del club de Fontajau.





L'Spar Citylift Girona presenta la campanya #JuntesEnsAixecarem ??



La campanya inclou accions de micromecenatge, suport institucional, 2a campanya d'abonats i un concert a La Mirona.



Descobriu com col·laborar



@unigirona) February 4, 2020