Els socis decidiran en una votació si l'Olot modifica el seu nom i l'escut

Unió Esportiva Olot, la denominació actual, o Olot FC? Aquesta és la qüestió que hauran de resoldre els socis del club garrotxí en una votació que es pretén convocar a principis de la temporada que ve per tal d'afrontar els actes del centenari amb la denominació definitiva aclarida. El club es va fundar el 1921 com a Olot FC però el juliol de 1939, poc després del final de la Guerra Civil, i davant del nou context polític amb la victòria del bàndol nacional encapçalat pel general Franco, es va imposar la nomenclatura Unión Deportiva Olot, que a finals dels setanta es va catalanitzar per convertir-se en la UE Olot actual. No només els van canviar el nom, sinó que també els van modificar els colors i l'escut: de la samarreta blaugrana que havien lluït d'inici, van passar a una de blanca, que a partir de la temporada 1946/47 va poder substituir-se pel grana actual, amb el pantaló blau.

L'exjugador Pep Solés, membre de la Comissió del Centenari, és un dels defensors de recuperar el nom inicial d'Olot FC i així ho va proposar ell mateix a finals de 2017 en una junta d'accionistes. El Consell d'Administració va acceptar debatre la proposta i que els socis decidissin abans que comencessin els actes del centenari del club. Solés diu que «abans que s'acabi la temporada farem un debat públic obert als socis, amb la presència d'un historiador i de Carles Llorens», i que a principis del curs que ve «aprofitant un partit a casa, es faria la votació».

Solés assegura que al Consell d'Administració «hi ha gent que té molt pes que veu bé la proposta de tornar a Olot FC», però admet que, d'entrada, sembla més majoritària l'opció de mantenir el nom i l'escut actual. Sobre aquest darrer aspecte l'exjugador diu que «si es fes el canvi de nom es podria fer un híbrid entre l'escut original i l'actual, perquè a mi aquest d'ara amb forma arrodonida m'agrada».

L'Olot celebrarà el centenari entre el 30 d'octubre de 2021 i el mateix dia de 2022. El club va ser fundat per Antoni Mota, un exfutbolista palamosí que havia arribat a la Garrotxa per jugar amb l'Sport Club Olotí, una de les entitats precursores, i que un cop retirat, i sent molt conegut al municipi, va impulsar l'Olot FC juntament amb Antonino Oró i Domènec Güell.

Precisament dissabte passat es va celebrar l'acte que engega els actes del centenari, un sopar al restaurant La Deu que va reunir unes 340 persones vinculades a l'Olot al llarg de la història. El president de la comissió, Carles Llorens, va avançar algunes de les sorpreses que es preparen per commemorar la fita dels cent anys, que es complirà el 1921. A la comissió també hi són Pep Solés, Abel Solé, Florenci Lluís, Josep Maria Fabregó, Anna Diago i Anna Bonfill. Després de l'àpat es va fer una actuació teatral representant els personatges de l'època que van fundar l'aleshores Olot Futbol Club. El president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer; l'alcalde d'Olot, Pep Berga; el president Joan Agustí; el tècnic Raúl Garrido i el capità Hèctor Simón van ser alguns dels assistents al sopar.