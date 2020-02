Helena Oma és operada amb èxit i Núria Martínez ja té l'alta per reaparèixer amb l'Uni

Bones notícies per a l'Spar Citylift Girona, que el proper 16 de febrer, quan es reprengui la Lliga Femenina després de l'aturada d'aquesta setmana amb motiu del preolímpic, podrà disposar de nou de la base Núria Martínez, inèdita aquesta temporada per lesió. El club ha anunciat aquesta tarda que la jugadora ha rebut l'alta mèdica després de cinc mesos aturada per una dolència als isquiotibials que se li va detectar l'agost passat, encara en plena pretemporada.

La base catalana ja feia setmanes que estava entrenant amb normalitat amb l'equip i viatjant a tots els desplaçaments. Finalment avui ha rebut l'alta i podrà reaparèixer en un dels grans partits de la temporada, el del dia 16 al migdia contra el Perfumerías Avenida. Pocs dies després l'Uni rebrà l'Schio a l'Eurolliga, en un altre duel determinant, perquè les gironines s'hi jugaran moltes de les seves opcions de seguir competint al continent, encara que sigui passant a l'Eurocup. A l'horitzó, el segon cap de setmana de març, també hi ha la Copa de la Reina.

D'altra banda avui també s'ha anunciat que Helena Oma ha estat intervinguda amb èxit durant aquest matí de la seva lesió al genoll esquerre. L'aler es va lesionar durant el partit del 5 de gener davant Quesos El Pastor a Fontajau. Es va trencar els lligaments encreuats anteriors del genoll, amb afectacions múltiples al menisc i peroné, amb la qual cosa ha dit adéu a la temporada. La intervenció s'ha dut a terme a la Clínica Onyar de Girona. Ara per a Oma comença el període de recuperació. Amb contracte per a la campanya que ve, el club vol que faci el procés amb totes les garanties per poder-la tenir a punt el proper curs.