L'ex-Palamós Narcís Barrera fitxa per l'Atlètic Júnior de Segona Catalana

L'exjugador del Palamós Narcís Barrera ha fitxat per l'Atlètic Júnior, un equip de Rubí de Segona Catalana, i entrenarà dos equips del futbol base d'aquest club. D'aquesta forma, Barrera, que a final de temporada es retirarà, deixa l'Horta després d'una temporada i mitja. A l'estadi Feliu i Codina d'Horta el trobaran a faltar perquè Barrera és d'aquells futbolistes que no deixen ningú indiferent. Per la seva implicació, carisma i també sentit de l'humor. Ingredients que l'han fet molt estimat dins del vestidor i també a la grada. Feia temps que meditava deixar el club barceloní. Diu que hi estava «molt bé», però la logística li ha jugat una mala passada. «Visc a Tordera i havia de fer molts quilòmetres. Cada dia em costava més. La motxilla dels entrebancs cada cop pesava més i sabia que no estaria còmode. El club i l'equip necessiten que els jugadors vagin a mort i no podia oferir aquesta implicació». Això sí, afegeix que «segurament aquest serà el meu últim any com a futbolista».

En tot cas, el futbolista de Tordera no volia acabar la carrera a mitja temporada, i d'ofertes no n'hi han faltat. També del Palamós, entitat que coneix a la perfecció, però finalment no s'ha produït el fitxatge. «He parlat amb en Joan Mármol, però no hem concretat res. Tot i que n'he sortit dos cops per la porta del darrere, és un dels clubs que porto marcat i amb el qual m'identifico més», assegurava abans de divulgar-se el seu nou equip.

Al Palamós va coincidir amb Eduardo Vílchez, possiblement l'entrenador que més empremta ha deixat a la seva carrera. «Amb ell vaig aprendre a entendre el futbol de la manera que s'ha d'entendre». Potser per la seva influència o per d'altres motius. El cas és que Barrera diu que «en un futur em vull dedicar a ser entrenador; ell em va fer despertar aquesta passió i ho sap».