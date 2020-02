L'Uni apel·la a la solidaritat: «Juntes ens aixecarem»

La inundació del pavelló de Fontajau pot acabar provocant una desviació econòmica en el pressupost de l'Spar Citylift Girona d'entre «200.000 i 300.000 euros», segons va explicar la setmana passada el club en una roda de premsa i, mentre l'Ajuntament treballa contra rellotge per mirar que el pavelló torni a estar a punt per al partit contra el Perfumerías Avenida, el club ha engegat una campanya de recollida de fons. «Juntes ens aixecarem» engloba iniciatives com el micromecenatge, amb donatius de 25, 50 i 100 euros (es rebrà a canvi una samarreta amb el lema de la campanya); o un concert solidari que es farà el 28 de març a La Mirona de Salt en el qual tots els beneficis seran per als diferents clubs afectats pel temporal Gloria a la ciutat de Girona.

«L'afectació és tal que és com si la nostra entitat comencés de zero i les pèrdues econòmiques a banda de deixar el club en greu perill augmenten dia a dia», detalla el comunicat que el club gironí va fer públic on també es reiterava el missatge que Xavi Fernández i Cesc Riera van explicar la setmana passada: «Tal com van fer públic el club en la roda de premsa de la setmana passada, l'Spar Citylift Girona no es resigna i lluitarà per aixecar-se d'aquest cop, perquè aquesta és la història de la nostra entitat. Aixecar-se, lluitar i mostrar l'arrelament amb la societat gironina. Per aquest motiu volem fer una crida i apel·lem a les riuades de suport i a la solidaritat que ens estan arribant des de diferents sectors (ciutadans, empresarials i institucionals)».

De moment, la campanya «Juntes ens aixecarem» consta de cinc iniciatives diferents: micromecenatge, trobades amb institucions i empreses gironines per explicar la situació del club, l'oberta d'una segona campanya d'abonaments, el concert solidari a la Mirona i el recordatori que es pot comprar marxandatge del club a través de la pàgina web del club 24 hores al dia i 365 dies a l'any.

Pel que fa al micromecenatge, el club ha posat en funcionament a la seva pàgina web uns enllaços per aportar directament les quantitats de 25, 50 0 100 euros (tothom que hi participi rebrà una samarreta amb el lema «Juntes ens aixecarem»); però també hi ha la possibilitat de fer donacions lliures de diferents quantitats econòmiques a través d'un número de compte.

El dissabte 28 de març, la sala La Mirona de Salt acollirà un concert solidari per recaptar fons tant per a l'Uni com per a la resta de clubs esportius de la ciutat afectats pel desbordament del Ter. En els propers dies es faran públics el nom dels grups que participaran en el concert així com el procediment a per la compra de les entrades.