El Palau d'Esports de Tarragona cedeix un parquet en desús per Fontajau

La Generalitat ha decidit cedir el parquet del Palau d'Esports Catalunya de Tarragona al Pavelló Fontajau de Girona, després que la instal·lació hagi quedat molt malmesa per la inundació causada pel temporal Gloria. El Govern, propietari del pavelló tarragoní, ha informat l'Ajuntament de Tarragona de la voluntat de traslladar-lo fins a final de temporada perquè els equips gironins puguin competir amb normalitat a la seva pista.



La intenció de l'Ajuntament de Girona és que Fontajau estigui a punt per acollir les competicions previstes per al cap de setmana del 15 i 16 de febrer. Segons ha explicat la consellera d'Esports de Tarragona, María José López, el consistori hi ha accedit com un "acte de solidaritat".



La notícia ha aixecat polseguera política a Tarragona perquè, de fons, hi ha la cessió del Palau d'Esports Catalunya, situat a l'Anella Mediterrània. L'equipament el va construir la Generalitat com a aportació perquè Tarragona celebrés els Jocs del Mediterrani del 2018. La intenció era que un cop acabada la construcció el pavelló passés a mans del consistori.



Un fet que, un any i mig després, encara no s'ha concretat per qüestions administratives. Des de fa mesos que tant Govern com Ajuntament afirmen públicament que l'acord que ha de permetre que el consistori gestioni la infraestructura és imminent, però per ara no s'ha trobat l'encaix jurídic que ho permeti.



El PSC i Junts per Tarragona han criticat el canvi d'ubicació del parquet. El conseller socialista, Berni Álvarez, no ha considerat que sigui un acte de solidaritat i ha afirmat que se senten enganyats, tant pel Govern com per l'Ajuntament. Des de Junts per Tarragona, el seu portaveu, Dídac Nadal, ha indicat que lamenta "profundament les destrosses que el Gloria va ocasionar a Girona" però ha afirmat que la decisió "suposa un nou menysteniment" cap a la ciutat. "Se'n riuen de nosaltres", ha etzibat.





Si hagués sigut per @JuntsPerTGN aquest parquet no hagués sortit de la ciutat. Van dir que estaven a punt de desbloquejar la situació del Palau d'Esports, no crec que aquesta sigui la millor manerahttps://t.co/8Cj9JbFb6t? — Dídac Nadal Abad ??? (@didacnadal) February 5, 2020

Girona pateix un temporal i precisa un parquet durant un temps que no ens cal. Per quin cap passa que ens hi hem de negar?

La #Tarragona que jo vull no és insolidària ni insensible.

De pas, una abraçada alcaldesa @MartaMadrenas — Pau Ricomà ?? (@pauricoma) February 5, 2020

Benvolgut @pauricoma , molt agraïts a @esportcat per la cessió temporal del parquet per Fontajau. Ens permetrà q molts nens i joves de clubs de base de la ciutat i esport d'elit femení recuperin certa normalitat mentres reparem definitivament els danys patits! Gràcies Tarragona! https://t.co/eGoefRQ36Y — Marta Madrenas ?? (@MartaMadrenas) February 5, 2020

, per la seva banda, ha assegurat que Girona haurà de retornar el material "en les mateixes condicions" que s'ha cedit i que "fa uns dies" la Generalitat va informar el consistori de la voluntat de traslladar el parquet. A més, ha comentat que el fet de no tenir parquet no afectarà les activitats previstes. Per als propers 14 i 15 de març està previst que es disputi el, que es jugarà sobre "terra pintat", ha puntualitzat la consellera.Aquest dimecres al matí,"Girona pateix un temporal i precisa un parquet durant un temps que no ens cal. Per quin cap passa que ens hi hem de negar? La Tarragona que jo vull no és insolidària ni insensible. De pas, una abraçada alcaldessa,"., molt agraïts a Esports per la cessió temporal del parquet per Fontajau. Ens permetrà que molts nens i joves de clubs de base de la ciutat i esport d'elit femení recuperin certa normalitat mentre reparem definitivament els danys patits!". L'Ajuntament de Girona va apuntar que el cost de la reparació de Fontajau superarà lleugerament el milió d'euros.