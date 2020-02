La posada a punt de Fontajau avança a l'espera que s'instal·li el parquet

La posada a punt del pavelló de Fontajau, que hauria d'estar preparat per reobrir el dissabte 15 de febrer amb la disputa del partit de LEB Plata entre el Girona i l'Albacete, avança a bon ritme. Entre dimarts i ahir es van fer proves en la instal·lació elèctrica que van donar resultats positius, i malgrat que no serà fins demà quan l'Ajuntament confirmarà si es podrà disposar de l'equipament el cap de setmana següent, la sensació és que es pot ser optimista. Això voldria dir que l'Spar Citylift Girona-Perfumerías Avenida es podria jugar el diumenge 16 al pavelló sense haver de buscar cap alternativa. Ahir a Fontajau la feina principal era assecar la humitat que encara hi ha al sòl, una vegada s'ha retirat el parquet tant de la pista principal com de l'auxiliar, amb estufes. També s'han fet proves amb la calefacció, amb resultats igualment satisfactoris.

El proper pas serà instal·lar el parquet que l'Ajuntament ha trobat a Tarragona, que arribarà dimarts. Aquesta superfície estava en desús al Palau d'Esports de Catalunya, un equipament construït pel Govern català com a aportació als Jocs del Mediterrani de 2018. En plena batalla perquè l'Ajuntament de Tarragona en rebi la titularitat, cosa que un any i mig després encara no s'ha aconseguit, la decisió de la Generalitat de cedir el parquet al pavelló de Girona com a solució d'emergència a la inundació provocada pel temporal Gloria, ha aixecat una forta controvèrsia, amb dures crítiques del PSC i Junts per Tarragona.

L'Ajuntament de Girona i la Generalitat van pactar la cessió del parquet del Palau d'Esports a Fontajau. El Govern en va informar a l'Ajuntament de Tarragona detallant que era un moviment exclusivament fins a final de temporada, per garantir que els equips que usen Fontajau no hagin de buscar alternatives. Segons va explicar la consellera d'Esports de Tarragona, María José López, el consistori hi ha accedit com un «acte de solidaritat», que no comparteixen d'altres formacions polítiques.

La notícia ha aixecat polseguera política a Tarragona perquè, de fons, hi ha la cessió del Palau d'Esports de Catalunya, situat a l'Anella Mediterrània. L'equipament el va construir la Generalitat. La intenció era que un cop acabada la construcció el pavelló passés a mans del consistori. Un fet que encara no s'ha concretat per qüestions administratives. Des de fa mesos que tant Govern com Ajuntament afirmen públicament que l'acord que ha de permetre que el consistori gestioni la infraestructura és imminent, però per ara no s'ha trobat l'encaix jurídic que ho permeti.

El PSC i Junts per Tarragona han criticat el canvi d'ubicació del parquet. El conseller socialista, l'exjugador de bàsquet i entrenador Berni Álvarez, no considera que sigui un acte de solidaritat i va afirmar que se senten enganyats, tant pel Govern com per l'Ajuntament. Des de Junts per Tarragona, el seu portaveu, Dídac Nadal, va indicar que lamenta «profundament les destrosses que el Gloria va ocasionar a Girona» però va afirmar que la decisió «suposa un nou menysteniment» cap a la ciutat. «Se'n riuen de nosaltres», va etzibar. La responsable municipal d'Esports, per la seva banda, va assegurar que Girona haurà de retornar el material «en les mateixes condicions» que s'ha cedit. A més, va afegir que el fet de no tenir parquet no afectarà les activitats previstes al Palau d'Esports. Per als propers 14 i 15 de març està previst el Torneig Intercasteller de futbol sala, que es jugarà sobre «terra pintat».

Ahir al matí, l'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà (ERC), va fer una piulada en la qual es mostrava favorable al trasllat. «Girona pateix un temporal i precisa un parquet durant un temps que no ens cal. Per quin cap passa que ens hi hem de negar? La Tarragona que jo vull no és insolidària ni insensible. De passada, una abraçada a l'alcaldessa, Marta Madrenas». La seva homòloga gironina li va respondre: «Benvolgut Pau Ricomà, molt agraïts a Esports per la cessió temporal del parquet per Fontajau. Ens permetrà que molts nens i joves de clubs de base de la ciutat i esport d'elit femení recuperin certa normalitat mentre reparem definitivament els danys patits! Gràcies, Tarragona!».