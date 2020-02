Txell Figueras atrapa l'elit del BTT

La biker gironina Txell Figueras continua pedalant cap al ciclisme professional. De moment aquesta temporada té garantit competir en totes les proves de la Copa del Món dins d'una estructura professional, com la que li ofereix l'equip asturià MMR Factory Racing. Figueras ja no s'haurà de preocupar de com finançar els viatges i es podrà dedicar gairebé de manera exclusiva a entrenar i continuar progressant. Això sí, de moment encara manté la seva feina de monitora a la piscina de Salt perquè encara no pot viure del ciclisme. La nova etapa d'aquesta emocionant aventura es començarà a escriure la setmana que ve en la Mediterranean Epic a Oropesa de Mar, la prova que representarà el tret de sortida d'aquesta temporada. El 22 de febrer serà a Banyoles, a la Copa Catalana Internacional. I a finals de maig obrirà la Copa del Món a Eslovènia. Moltes emocions seguides per a algú que es va llançar a la pràctica del ciclisme BTT tot just fa un parell d'anys, i que ja pot dir que es troba entre les millors d'Espanya i ha anat a un Mundial.

Fa un any, Figueras s'entrenava per competir a la Copa Catalana, i va acabar al Campionat del Món. Ara s'exercita sabent que anirà a totes les proves de la Copa del Món, amb l'estructura d'un dels cinc equips UCI professional d'Espanya. «Van apostar per mi després del Mundial, i jo tenia moltes ganes d'anar a aquest equip», confessa. Hauria de ser el principi d'una gran amistat, perquè d'entrada els tècnics ja li van deixar clar que «no em poden demanar resultats perquè només he anat a dues Copes del Món i només porto dos anys i mig en el BTT. Per a mi és ideal, el que jo estava buscant. M'ofereixen tot el circuit amb ells, estaré coberta, amb mecànic, fisioterapeuta, bicicletes per competir i entrenar, no em faltarà de res». El 2019 Figueras va fer l'aposta, de la seva butxaca, anant a les proves de França i Andorra, amb la qual cosa dona per bo que, tot i que no li puguin oferir un sou professional, pugui haver fet aquest nou pas per atrapar l'elit del ciclisme. «Segueixo anant a la piscina de Salt, soc entrenadora personal i de natació, menys els divendres, que me'ls agafo per poder viatjar. Faig vida de professional perquè m'hi considero. Ara ja no tinc tantes preocupacions al cap, només afrontar les carreres i fer-ho el màxim de bé», assegura la ciclista de Flaçà, que dedica els matins, en exclusiva, als entrenaments.

Figueras està buscant ajudes privades en forma de patrocinis, i gràcies a la seva presència al Mundial de l'any passat (va acabar al lloc 55) se li ha obert l'opció d'optar a beques com a esportista d'alt nivell). Ha incorporat l'ajuda d'un nutricionista, Aniol Llorens, i l'equip li ha dit que potser també li facilitarà un psicòleg, per enfortir-la mentalment. «Parlant amb l'entrenador li vaig explicar que tot i no tenir pressió, em provoca neguit o ansietat la meva voluntat per fer-ho cada cop millor i ell em va dir que potser buscaríem un psicòleg. La meva vida està canviant perquè em vaig professionalitzant cada vegada més. La bicicleta d'aquest any pesa 2,5 quilos menys, és molt més competitiva, és de Copa del Món, totalment equipada, el millor del mercat. Soc on vull ser. No puc demanar més», subratlla.

El debut s'acosta, la setmana que ve, a Oropesa, en una cursa per etapes de BTT que li permetrà obtenir punts i millorar les posicions de sortida a la Copa del Món. El 22 de febrer està molt il·lusionada amb la Copa Catalana Internacional de Banyoles, una cursa d'altíssim nivell, on hi haurà els millors bikers del món. «Tothom està molt expectant, em fa gràcia perquè la gent m'escriu cada dia i em diu que em vindrà a veure. Potser soc una mica més mediàtica que abans, però no he canviat gens», bromeja. Al maig vindran les Copes del Món. La primera, a Novo Mesto (Eslovènia), el dia 24. Andorra i Alemanya seran les aturades del juny, a l'agost competirà a Suïssa i Canadà, i al setembre, a França i a Itàlia, per tancar el circuit. Aquest 2020 també és any olímpic. «No m'obsessiona», confessa. De moment la plaça espanyola és per a Rocio García del Alba, que va quedar setena al darrer Mundial sub-23 i que fa el salt a l'elit. «Jo m'estic preparant sense pensar si hi puc anar. El que he de fer és demostrar que soc la segona millor biker espanyola i que si ella no hi pot anar, pel motiu que sigui, jo estigui preparada», afegeix Txell Figueras. Ara és la tercera d'Espanya, per darrere de Claudia Galicia. La gironina té clar que, amb 26 anys, i marge de millora, de Jocs n'hi ha cada quatre anys. I sap que si ho fa bé, té opcions de viure un cicle olímpic complet de quatre anys, amb la vista posada a París el 2024. «Encara no estic en el meu millor moment, puc donar més de mi», assegura, il·lusionada.