Xargay, Palau i Queralt Casas, a un pas dels Jocs Olímpics

Marta Xargay, Laia Palau i la bescanina del València freguen la seva classificació per als Jocs de Tòquio 2020 després que la selecció espanyola hagi passat per sobre de Corea del Sud en la seva estrena al Preolímpic de Belgrad (83-46), una actuació molt coral liderada amb set jugadores en dobles dígits de valoració. Laia Palau ha sortit en el cinc inicia i ha anotat deu punts mentre que, sortint des de la banqueta, Xargay n'ha fet 9 i Casas 6.

Espanya, que en fa prou amb no quedar última a Belgrad per assegurar la seva bitllet olímpic, confirmarà la seva classificació si bat el dissabte a la Xina (12.00 hores) en la segona jornada. La selecció asiàtica, a priori l'adversari més complicada de el grup, també ha començat amb victòria davant Gran Bretanya (86-76).