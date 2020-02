Antonio Hester: «Lluitarem per pujar directe»

Antonio Hester ha sigut un dels descobriments d'aquesta temporada al Bàsquet Girona. L'aler pivot de Miami, que va aterrar procedent de l'Starwing Basel suís, s'ha convertit en una de les peces més determinants de l'equip i de la LEB Plata gràcies al seu físic, corregint una de les mancances el curs passat, i contagiant els companys del seu caràcter guanyador. Ara Hester assumeix el repte, en aquest tram final de temporada, de lluitar per portar de nou la ciutat a la LEB Or. El primer pas es pot fer demà a la pista del Prat, on la victòria tindria molt valor perquè permetria als d'Àlex Formento passar pràcticament segur a la lligueta d'ascens amb un bon balanç de 6/4. Amb una gran capacitat per rebotejar i fer-se fort a la pintura, Hester, de 29 anys, tampoc fa fàstics a jugar-se-la amb tirs exteriors.

Sobre el partit de demà al Prat, en la penúltima jornada de la Lliga regular, el jugador del Girona assegura que «estem llestos per afrontar-lo». Segons ell «cada partit és important. Mai pensem que un ho és menys que l'altre. Els afrontem tots de la mateixa manera. El nostre objectiu és pensar en nosaltres i treballar col·lectivament per millorar». Però admet que «per la situació a la Lliga, aquest partit contra el Prat ho és més. Volem aprofitar per agafar l'avantatge i estem llestos per fer-ho». Els barcelonins van guanyar a Fontajau en la primera volta i tornar-los el cop posaria el Bàsquet Girona en una bona situació per encarar la fase d'ascens, on arribarà arrossegant els resultats que hagi fet amb els equips del seu grup que també la disputin. Ara el balanç és de 5-4. Demà, si es confirma la classificació del Barça B, pot ser de 6-4 o 5-5, en funció de com li vagin de bé les coses als de Formento en el seu partit.

Fa un parell de setmanes els gironins van fallar contra el Múrcia a Palau, un altre rival directe. I ara volen evitar ensurts i no donar peixet a un altre aspirant a l'ascens a LEB Or. Hester no creu que s'hagin trobat «incòmodes» contra els grans de la categoria, però sí que reconeix que «no hem estat prou agressius i per això hem deixat escapar victòries contra el Múrcia o el Prat, a casa. Hem començat amb menys intensitat i el rival ha estat superior. Normalment en bàsquet guanya l'equip que més fort comença. Han sigut partits molt físics i no vam aconseguir mantenir-nos fins al final. El problema ha sigut no acabar de la mateixa manera que començàvem, però era difícil contra rivals així. Necessitem ser més regulars en agressivitat, ho estem treballant». Aquest és el guió que preveu novament demà. Un rival molt físic, on l'exigència serà màxima i caldrà jugar amb la màxima agressivitat.

Ja pensant en la fase d'ascens, l'aler pivot del Girona assegura que entrin amb el balanç que entrin, «lluitarem per pujar directe». «Com a equip volem la primera posició. Volem que la temporada acabi el millor possible. Sabem que no és fàcil perquè hi ha molta competitivitat, però hem d'estar units i treballar cada dia. Si podem ser els primers, millor. Si hem d'anar al play-off, també ho farem. Estem preparats per competir a un nivell alt», va assegurar ahir, abans de l'entrenament que l'equip va fer de nou a Palau.

Precisament, parlant del canvi forçat de pavelló, a l'espera que s'instal·li el nou parquet a Fontajau, Antonio Hester va fer referència a aquesta instal·lació. «A Fontajau ens sentim com a casa. Ens encanta jugar allà, és molt maco. M'encanta. Quan vaig veure les fotos, vaig pensar: necessito jugar a Fontajau. He vist els pavellons dels altres equips i és el millor». Per això va reclamar el suport de l'afició, en el tram decisiu de temporada. «Tenir el suport de l'afició és increïble. Girona és una ciutat maca i hi ha molt bona gent. He tingut una gran benvinguda. Ens ha tocat acceptar ara que hem perdut el nostre pavelló i la solució temporal és Palau. No crec que sigui cap problema. És bàsquet igual, tan és on es jugui, hi ha dues cistelles i es tracta de posar la pilota a dins», va subratllar.

El pivot, que ha vist diversos partits de l'Uni, i que té pendent anar un dia a Montilivi a futbol, diu que «m'agradaria veure Fontajau amb l'ambient dels partits de l'Uni a l'Eurolliga». Hester està content a Girona, i també al club. Admet que els rivals els tenen ben estudiats i que el seu joc ha evolucionat. «Cada equip es prepara els partits. Estudien els rivals i miren com fer-los mal. Que se centrin en mi com a interior ha de servir perquè els meus companys ho aprofititin i trobin a algun jugador exterior lliure», afirma, convençut que el millor està per arribar.