L'Spar Citylift Girona confirma que podrà rebre l'Avenida a Fontajau

La feina dels treballadors de l'Ajuntament, l'arribada d'un nou parquet des de Tarragona, i la constatació que la inundació del passat 23 de gener provocada pel temporal Gloria ha deixat afectacions menys greus de les que es temien en les intal·lacions elèctriques del pavelló, han obert la porta que el partit del proper diumenge 16 de febrer entre l'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida es pugui jugar a Fontajau. Així ho va confirmar l'Uni ahir al vespre a través de les xarxes socials, el mateix dia que aquest diari ja avançava que la posada a punt de la instal·lació anava a bon ritme i que l'optimisme per poder-ne disposar el cap de setmana del 15-16 de febrer creixia.

Dimarts vinent arribarà a Girona el parquet que la Generalitat tenia a Tarragona, en el pavelló que es va construir pels Jocs de Mediterrani i que ara mateix no s'utilitza, i un cop muntat a Fontajau (i s'hi hagin pintat les línies de bàsquet) ja serà possible jugar-hi. El clàssic contra l'Avenida està programat per al diumenge 16 de març a la una del migdia. Amb el partit a Fontajau, l'Uni es garanteix una excel·lent entrada, segurament propera al ple, amb gairebé 5.000 espectadors, per seguir en directe la visita de l'etern rival en la Lliga Femenina.

El dia abans de l'Uni-Avenida també es jugarà a Fontajau, el partit entre el Bàsquet Girona i l'Albacete de LEB Plata i, el dijous següent, també el decisiu duel entre les gironines i l'Schio italià en l'Eurolliga. Amb Fontajau tornant a la normalitat (tot i que encara caldran diverses setmanes per tenir tota la instal·lació perfectament enderçada, com estava abans de la inundació), l'Uni, el Bàsquet Girona i el Fontajau podran anar recuperant la normalitat tant en els partits com també en els entrenaments. Durant la inactivitat al pavelló, els dos clubs professionals han treballat a Palau.

Aquesta setmana s'han fet proves tècniques que han confirmat que la instal·lació elèctrica respon i també s'ha engegat la calefacció. A més s'ha treballat secant el sòl de la pista de la humitat amb calefactors, abans que s'hi posi dimarts el parquet provisional.