El Bordils trenca la mala ratxa guanyant al Barça

El Bordils ha trencat una ratxa de dues derrotes consecutives superant al filial del Barça a casa (32-26) en un partit on el conjunt entrenat per Pau Campos ha posat la directe en els primers 30 minuts de joc i ha aconseguit un marge de 10 gols (21-11) que deixaven molt encarrilat el duel a favor dels locals.

Tot i així, els blaugrna no han tirat la tovallola i han aconseguit posar-se 4 gols per sota (26-22) quan faltaven 9 minuts per acabar el partit. El Bordils, però, no s'ha espantat i aconseguit treure una victòria molt important de cara a l'objectiu de la permanència.