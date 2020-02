Un ple per reobrir Fontajau

L'Spar Citylift Girona s'ha proposat celebrar la reobertura de Fontajau amb un ple (4.500 espectadors) el proper diumenge 16 de febrer, coincidint amb l'esperat clàssic contra el Perfumerías Avenida (13.00). Dijous mateix, pocs minuts després que la regidora Eva Palau confirmés que seria possible tenir el pavelló novament acondicionat, superat el mal tràngol de la inundació provocada pel temporal Gloria, el club ja va posar les entrades a la venda i només unes hores ja se n'han despatxat centenars. La previsió de l'Uni és que s'acabin esgotant (cal tenir en compte que el club té 2.500 abonats i que habitualment als partits ja hi van més de 3.000 espectadors). El que està descartat és recorrer a la grada jove per ampliar l'aforament, perquè el pavelló, tot i que podrà acollir el partit (i el dia abans el Bàsquet Girona-Albacete) amb normalitat, encara no estarà recuperat al 100% de l'afectació.

Pel president de l'Uni, Cayetano Pérez, poder jugar contra l'Avenida a Fontajau «és una injecció de moral, ho necessitàvem». L'empresari va recordar que «després d'unes quantes setmanes de males notícies, poder tornar a casa i disposar del pavelló pel clàssic amb el Perfumerías Avenida ens va molt bé». El club podrà fer la recaptació que havia pressupostat (i que s'hauria vist molt reduïda en cas d'haver hagut de jugar a Palau), i a més hi podrà sumar els ingressos dels bars. Segons Cayetano «les jugadores també agrairan el poder tornar a jugar a Fontajau» i va reclamar que «ara necessitem que tothom s'engresqui i sigui un dia mític per al club i que puguem gaudir d'un gran espectacle de bàsquet al pavelló».

Ahir a la tarda les zones amb més entrades disponibles eren els blocs superiors de fons, però les entrades se seguien venent a bon ritme al preu de 15 euros (8 si es disposa de codi promocional). La venda es fa a través de la plataforma Koobin. En l'àmbit esportiu el duel ofereix a l'Uni la possibilitat de retallar distàncies amb l'Avenida, líder amb dues victòriés més que les gironines (17/15).