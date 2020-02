El Sarrià perd el primer partit de l'any

Després de la victòria a la pista del Novás i dels empats a casa contra Ciudad Real i Còrdova, el Sarrià ha patit la primera derrota de l'any a la pista del Màlaga (28-25), un equip que està situtat en la zona baixa de la classificació. Això fa que els de Salva Puig quedin amb 17 punts i a només 3 de la zona de descens.

Amb un inici igualat (6-6), els sarrianencs han vist com els locals posaven una marxa més i agafaven un marge de 5 gols a l'arribar al descans (14-9). En el segon temps, els andalusos han arribat a estar sis gols per sobre (19-13). Tot i així, els visitants no s'han rendit i han trobat una mínima esperança de treure un resultat positiu amb el gol de Ballester (27-25) a poc més d'un minut pel final, però el local Armada ha senteciat el duel amb el definitu 28-25.