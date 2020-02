La selecció espanyola femenina queda a un pas d'aconseguir el bitllet pels Jocs (62-64)

La selecció espanyola femenina de bàsquet ha tingut a tocar la classificació pels Jocs Olímpics fins a l'últim segon en el partit d'aquest dissabte al migdia contra la Xina, que ha acabat perdent per 62-64. L'equip, amb les gironines Marta Xargay i Queralt Casas i la base de l'Uni Laia Palau, ha protagonitzat una remuntada en el darrer quart per arribar amb el marcador igualat fins al darrer segon. Amb 2 punts a sota, les espanyoles han tingut fins a tres oportunitats per empatar, però la pilota no ha entrat. Demà, contra la Gran Bretanya, l'equip té una nova oportunitat d'aconseguir el bitllet cap als Jocs.