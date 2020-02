El Bordils torna a somriure

El Bordils va trencar una ratxa de tres derrotes consecutives (Cisne, Antequera i Alcobendas) guanyant a casa al filial del Barça en un partit que l'equip de Pau Campos va deixar encarrilat al descans després d'una magnífica primera part. En finalizar els primers 30 minuts, els blanc-i-verds dominaven per 10 gols de diferència, i això els va fer afrontar la segona part amb més tranquil·litat, però sense deixar espantar-se quan els visitants es van aproximar a quatre gols (26-22).

Els locals, conscients que necessitaven la victòria de cara a l'objectiu de la permanència, van saltar a la pista sense romanços, i van començar amb un parcial de 4-0. De fet, en l'equador del primer temps, els gironins ja dominaven per sis gols (11-5), però en volien més i van aconseguir arribar al descans amb una diferència de 10 gols (21-11).

En l'inici de la segona part, Marc Prat anotava el 22-11, màxima diferència per als locals en tot el partit. Però tot i així, els visitants no van llençar la tovallola i van sortir disposats, almenys, a espantar una mica els de Campos. No ho van aconseguir, ja que el filial blaugrana només va poder retallar la diferència a quatre gols (26-22) quan faltaven 9 minuts per al final del paritit. El Bordils sabia que el partit no se li podia escapar, ja que sumar aquests dos punts era vital. Ho van aconseguir amb el 32-26 final. Un resultat que fa que els de Pau Campos sumin ara 14 punts, insuficients, després dels triomfs dels rivals directes, per sortir del descens.