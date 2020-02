El Girona guanya una victòria per a la fase d'ascens

El Bàsquet Girona va apuntar-se ahir al Prat una victòria que compta per a la fase d'ascens que s'obrirà d'aquí a quinze dies. Un brillant darrer quart, anotant 32 punts i capgirant amb un parcial de 0-12 a cinc minuts i mig pel final set punts en contra (del 58-51 es va passar de cop i volta al 58-63), va ser el punt de partida del cop d'efecte de l'equip d'Àlex Formento, després d'haver anat pràcticament durant tot el partit, tal i com s'esperava, igualadíssim, per darrere en el marcador. Llàstima que l'alegria no va poder ser completa perquè la victòria del Gran Canària B (80-83) a la pista del Barça B complica els números de cara a la següent fase. A falta d'una jornada pel final, ara són els canaris els qui es classificarien per la lluita per l'ascens, i al Girona li convindria més que el bitllet se l'apuntés el filial blaugrana, a qui ha guanyat els dos partits. Dissabte que ve se sabrà si els d'Àlex Formento passen a la lligueta per pujar amb un balanç de 5-5 (l'actual) o 6-4, en cas que el Barça pogués prendre la plaça als insulars.

Ahir al Prat un dels jugadors destacats va ser Robert Cosialls, autor de 14 punts, en la millor actuació des que juga amb el Girona. Sàbat, amb 16, va ser el màxim anotador del partit, empatat amb el base rival, Marzo. El Girona, tal i com preveia el tècnic, va trobar-se amb un partit molt travat. El Prat va manar pràcticament fins a la meitat del darrer quart, tot i que mai va ser capaç de trencar el partit. Els gironins, per la seva banda, també havien pogut posar-se per davant en moments puntuals, com per exemple, un 44-45 al tercer quart.

Amb 56-51 es va entrar al parcial definitiu. El Prat va arribar a marxar de set, amb posessió a favor (58-51), però a partir d'aquí la defensa del Girona va asfixiar els locals. A falta de set minuts Sevillano posava el 58-56, i la diferència creixia i creixia fins que Parrado va trencar un parcial de 0-12 pels visitants (60-63). Aquí es va entrar en un intercanvi de cops fins que amb 65-67 una antiesportiva permetia el Girona sumar un tir lliure (Costa) i un triple de Cosialls (65-71). Abans d'una tècnica a la banqueta local, que va acabar de rematar la victòria, Dijkstra feia el 65-73. Sàbat va ampliar-ho al 65-75 des del tir lliure, una renda de 10 punts que es mantindria fins el final i que donava també l' average a l'equip d'Àlex Formento després que a Fontajau, en la primera volta, el Prat guanyés de 4 (64-68).