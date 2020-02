El Lloret segueix en ratxa amb la seva tercera victòria seguida a l'OK Lliga

El Lloret segueix enratxat i va aconseguir la seva tercera victòria consecutiva davant el Voltregà (5-2). Un resultat que fa que els selvatans continuïn l'escala a la classificació. De fet, els locals van fer un gran partit i van aconseguir marcar el 5-0 quan faltaven 7 minuts per al final. Només llavors, els visitants, rival directe en aquesta zona que pugnarà per la permanència a l'OK Lliga, va maquillar el marcador.



Un solitari gol de Roger Bars quan falaven 12 minuts per al final del partit va certificar la derrota del Garatge Plana Girona a la pista de l'Igualada (1-0). D'aquesta manera, els gironins no van poder continuar amb les bones sensacions després de la victòria la setmana passada contra el Lleida.



El Palafrugell va sumar la seva segona derrota consecutiva després de perdre a casa davant el Reus Deportiu (4-6). Els locals es van avançar aviat per mitjà de Canet (1-0), però els visitants van fer sis gols consectius que deixaven el partit molt costa amunt per als palafrugellencs (1-6) quan faltaven 11 minuts per al final. El Palafrugell va aconseguir retallar distàncies fins al 4-6, però insuficients per sumar un resultat positiu.