El Quart es queda fora de la final de la Lliga Catalana

El Quart no podrà revalidar el títol de la Lliga Catalana d'EBA després de caure en les semfinials davant el Mollet, que jugarà la final, diumenge, davant el Vic. Els de Carles Ribot tenien l'ocasió idònia per sumar el seu tercer campionat consecutiu, jugant a casa, però els va costar entrar dins el partit i els barcelonins ho van aprofitar per marxar al descans amb 14 punts de diferència (41-27).

En la segona part, els gironins no van tirar la tovallola i van picar pedra de valent per poder remuntar el partit, i van estar a punt de fer-ho. Els de Ribot van aconseguir igualar un duel que se'ls havia fet molt coll amunt al descans, però en els moments clau no van estar encertats de cara a cistella, i en cap moment es van poder posar per davant al marcador. En l'últim tram de partit al Quart li va faltar una mica d'energia, i no aconseguia anotar els llançaments clau, cosa que va aprofitar el Mollet per tornar-se a escapar en el marcador i classificar-se per a la final.