El Sarrià ensopega a Màlaga i perd el seu primer partit de l'any

Després de la victòria a la pista del Novás i dels empats a casa contra el Ciudad Real i el Còrdova, el Sarrià va patir la primera derrota del 2020 després de caure a la pista del Màlaga (28-25), rival de la zona baixa de la classificació, i que fa que els de Salva Puig quedin amb 17 punts, a tres de la zona de descens, en una jornada en què els equips involucrats en la zona baixa, com el Màlaga, van aconseguir la victòria.

Després d'un inici igualat (6-6), els sarrianencs van veure com els locals posaven una marxa més i anaven obrint forat en el marcador. Amb un parcial de 4-1, els malaguenys es posven tres gols per davant (10-7) i després d'aquí els blaus ja no anirien més per davant en el marcador, arribant amb el 14-9 al descans. En el segon temps els andalusos van arribar a estar sis gols per sobre (19-13). Tot i així, els visitants no es van rendir i van poder retallar una mica el marcador per poder arribar al tram final de duel amb opcions d'aconseguir, almenys, un empat. Van trobar una mínima esperança amb el gol de Ballester (27-25) a poc més d'un minut del final, però el local Armada va sentenciar el duel amb el definitu 28-25.