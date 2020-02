El Figueres s'imposa per golejada

Guanyar per golejada sempre és una satisfacció enorme. I si serveix per estrenar el caseller de victòries de l'any 2020, encara més. El Figueres va imposar-se ahir en el derbi gironí (4-0), després de trencar la igualtat al marcador abans del descans amb un gol d'Ivan Vidal i sentenciar a la segona part amb les dianes de Pepu Soler, Duba i Enzo. Ara bé, mentre els de Javi Salamero celebraven que els tres punts els deixen a la 13a posició de la classificació, el Banyoles marxava sense premi una jornada més i amb un càstig, segurament, excessiu. Encaixar la primera diana dels figuerencs va afectar massa els d'Adam Fontes, que, a partir d'aleshores, no van aixecar el cap. Ja són sis derrotes en els últims set partits, on només s'ha sumat un punt dels 21 possibles i queda el descens a quatre.

Cap d'ambdós conjunts va poder desfer la igualtat que hi havia a Vilatenim a l'inici del partit. Per la part del Banyoles, Via va desaprofitar el rebuig d'una centrada de falta d'Èric Gispert; i, per la del Figueres, era Ousman que estavellava un cacau al travesser. Abans de marxar als vestidors, però, la balança va decantar-se a favor dels locals. Ivan Vidal va obrir la llauna amb un gol que Bartrina no va poder evitar, després de rebre una assitència de Pepu Soler per la banda esquerra.

A la represa, el Banyoles va fer un pas enrere i els de Salamero no van dubtar a aprofitar-ho. De seguida, Pepu Soler va marcar el segon i en qüestió de temps Duba i Enzo van acabar de sentenciar. Henry i Casanova van tenir l'ocasió de maquillar el resultat final, però el porter Roman va estar atent per impedir-ho.