El gol del qual tothom parla

Alguns l'han batejat com el gol de l'any, d'altres encara es freguen els ulls per veure si és veritat i d'altres asseguren que si el fa un tal Leo Messi ja hauria donat la volta al món. Però no va ser pas Messi, l'autor d'aquest "golàs" és el jugador del Palamós Dembo Batchilly.



Dembo, que va arribar cedit del Peralada al degà el passat mes de novembre, no va ser titular en l'enfrontament contra el Júpiter d'aquest cap de setmana. L'atacant va saltar al rectangle de joc al minut 86 substituint al bigolejador Dani Muela. El marcador era d'empat a dos davant el Júpiter i el degà necessitava els tres punts per no perdre pistonada amb els de dalt en la lluita per la segona plaça. Al minut 93 i quan tot feia pensar que l'empat a dos seria inamovible, Dembo va rebre l'esfèrica en la zona defensiva i des del propi camp Dembo va començar una cursa que el va dur a superar la divisòria i un cop enganxat a la banda esquerra i quan tothom esperava una centrada, el futbolista va enviar una vaselina per sobre d'Iván Fuentes, aconseguint, així, fer el gol de la victòria i de passada portar la bogeria a les grades de l'estadi Palamós-Costa Brava.





?? Encara ens freguem els ulls...



?? El golàs de @demzychilly en l'últim minut per tornar a sumar tres punts!



?? @FCF_CAT pic.twitter.com/mJwz8O1p30 — PALAMÓS CF (@palamoscf) February 9, 2020