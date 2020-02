El Llagostera no aixeca cap

El Llagostera segueix sense aixecar el vol. Ens hem de remuntar al 14 de desembre, ja fa gairebé dos mesos, per trobar el darrer triomf del conjunt llagosterenc. Va ser en el derbi contra l'Olot (1-0) i des de llavors no ha tornat a guanyar més. L'equip entrenat per Oriol Alsina ja fa set partits consecutius que no guanya en lliga-vuit si comptem la desfeta en Copa del Rei davant l'Haro-, i només ha sumat tres punts -en tres empats- dels últims 21 en joc. A més, ahir va caure a casa, on feia des de l'octubre, en aquell enfrontament contra el Sabadell (0-1), que no perdia.

I és que el filial granota va posar les coses díficils als d'Alsina des de bon principi. Només començar el partit, al minut 4, Ferni feia pujar el 0-1 amb un bon llançament de falta directa. Als locals els va costar reaccionar i no van tenir gaires ocasions per marcar en el primer temps. Als 10 minuts de la represa, Magallán empatava el partit, però poc li va durar l'alegria al Llagostera, que va veure com sis minuts més tard Farni tornava a marcar. Així, amb els de la Costa Brava bolcats a l'atac per treure un resultat postiut, Sandoval sentenciava amb l'1-3 en el temps afegit.

El Llagostera és un equip que li costa marcar. En les 24 jornades de lliga només ha estat capaç de marcar dos gols en un partit en un total de sis enfrontaments. De fet, fa des del duel contra l'Ebre (2-1) el 2 de novembre que no aconsegueix marcar més de dues dianes en un partit. Per tant, si ja et comencen marcant al minut 4 saps que les coses se't posen molt complicades.

A més, ahir el conjunt local no va generar ocasions de perill en la primera meitat. Ho provava amb algunes centrades laterals, però el porter visitant va haver d'intervenir poques vegades per evitar el gol dels d'Alsina. A això també hi hem de sumar que el conjunt valencià sap tenir la pilota, i al final de la primera meitat va voler refredar el duel tenint la possessió, sabent que el 0-1 li valia per sumar els tres punts i, a més, superar els llagosterencs en la classificació.

En l'inici de la segona part, el Llagostera va sortir decidit a buscar l'empat i ho va trobar per mitjà de Magallán. El migcampista va aprofitar un rebot per enviar la pilota al fons de la xarxa i anotar el seu cinquè gol del curs. Però poc li va durar l'alegria, a la parròquia local. De nou, Ferni, en un error defensiu dels locals després de la sortida del córner, posava el 2-1 en el marcador només sis minuts després que Magallán hagués aconseguit l'empat.

En els minuts finals ho va prova el Llagos, sense sort. Mentre que el filial del Llevant podia fer mal en qualsevol contra, i així ho va fer. Sandoval, en temps afegit, sentenciava amb l'1-3.