L'Olot perd més que dos punts

Al futbol les errades, per més insignificants que siguin, solen pagar-se a un preu molt car. Malgrat empatar davant del filial del València (2-2), la sensació per a l'Olot és que ahir va perdre dos punts a l'estadi Antonio Puchades. Potser més i tot, si es tenen en compte les lesions de Lluís Aspar i Carles Mas. El de Molló va veure's obligat a abandonar el terreny de joc als cinc minuts del xiulet inicial, mentre que el banyolí ho havia de fer a la segona part deixant encara més afeblida la defensa. A banda dels lesionats, els de Raúl Garrido ho tenien tot de cara per guanyar. Xumetra i Soler van avançar els garrotxins abans de la primera hora mitja hora, però el València Mestalla va castigar a la represa deixant en evidència els problemes de l'Olot per evitar el perill de la pilota aturada davant d'un rival necessitat per sortir de les places de descens.

Tot i patir el primer contratemps amb la lesió d'Aspar a l'inici del partit, els de Garrido van empènyer per refer-se immediatament. De seguida, Salinas va plantar-se a l'àrea del València Mestalla obligant un defensa a intervenir. Tota una declaració d'intencions. El davanter va tornar a insistir amb una rematada de cap defectuosa després de rebre una assistència de Soler. Davant la pressió de l'Olot, Jordi Sánchez va replicar amb un xut que Ballesté va atrapar sense problemes.

Aprofitant que cada cop se sentien més còmodes, els garrotxins van obrir la llauna amb un cacau de Xumetra. Sense dubtar-ho, el de l'Estartit va engaltar una centrada de Pep Chavarría enviant l'esfèrica al pal dret de la porteria de Rivero. Sis minuts després, Soler s'encarregava de marcar el segon. Chavarría va tornar a ser generós per col·locar una bona assistència per a Soler, que va afusellar el porter del filial del València amb un xut creuat. Encara no s'havia arribat a la mitja hora de joc i els olotins ja tenien el marcador favorable per afrontar la resta del duel amb tranquil·litat, mostrant-se sòlids en defensa per evitar el perill local.

El partit va fer un gir inesperat només començar la segona part. Els valencians van aprofitar el pas pels vestidors per fer dos canvis i el revulsiu va notar-se a la represa. Molina va retallar distàncies amb un gol a pilota aturada que Ballesté no va poder evitar. L'Olot, que perdia Mas per una lesió, va encendre les alarmes. Al contracop, Hèctor Simón veia com el seu xut sortia llepant el pal. També ho va provar Xumetra des de la distància. La gerra d'aigua freda va caure al 67, quan Sergio Moreno aconseguia l'empat. S'escapava la victòria, però es continua sumant.