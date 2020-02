El vestidor de l'Uni es retrobarà en els Jocs Olímpics

Marta Xargay i Laia Palau amb la selecció espanyola, amb la bescanonina del València Queralt Casas, Adaora Elonu amb Nigèria i Sonja Vasic amb Sèrbia han aconseguit la classificació per a Tòquio

ls Jocs Olímpics són una competició especial. Una cita que fa brillar els ulls a la majoria dels esportistes quan en parlen. I els d'aquest estiu a Tòquio són, i encara ho seran més a partir d'ara, dins del vestidor de l'Spar Citylift Girona. Ben pocs equips professionals, de qualsevol esport, deuen tenir el percentatge de participants en la propera cita olímpica com el que té l'Uni després que els tornejos preolímpics que van acabar ahir a Sèrbia, Bourges (França) i Ostende (Bèlgica) confirmessin els bitllets per a Tòquio de les seleccions espanyola, francesa, sèrbia, nigeriana i australiana. Laia Palau i Marta Xargay, acompanyades entre d'altres per la bescanonina del València Queralt Casas, amb Espanya; Adaora Elonu amb Nigèria i Sonja Vasic amb Sèrbia van ser protagonistes directes d'aquestes classificacions. Austràlia també va aconseguir el passaport cap als Jocs ahir a Bourges, aquest cop però sense Abby Bishop, que s'ha quedat a Girona entrenant-se amb el GEiEG, però la pivot de l'Uni també podria acabar anant als Jocs amb una selecció amb la qual ja va guanyar una medalla en la cita olímpica del 2012 a Londres. Magali Mendy, que estava en la primera llista de França, va ser tallada just abans d'aquest preolímpic per la seleccionadora francesa Valerie Garnier tot i que, com en el cas de Bishop, no seria gens estrany veure-la a Tòquio.

Marta Xargay, Laia Palau, Sonja Vasic, Adaora Elonu, potser Magali Mendy i Abby Bishop... El somni olímpic no s'acaba aquí a dins del vestidor de l'Uni perquè, per exemple, María Araújo va caure a última hora de la llista per a aquest preolímpic després d'haver entrat en els plans de Lucas Mondelo en anteriors cites. Encara sense Astou Traore, que acaba de reaparèixer amb el Dinamo de Kursk, després de mesos lesionada, les posicions interiors eren les que presenten més dubtes a Espanya. Laura Nicholls i Laura Gil semblen clares, però, mentre que en aquest preolímpic Mondelo ha convocat també Tamara Abalde (València) i Nogaye Lo (Araski). Dues places, o una si torna a entrar Astou Ndour, a les quals podria aspirar Maria Araújo de cara als Jocs. Com també pot fer-ho la gironina i capitana del Cadí la Seu Geo Bahí, que ja ha estat amb la selecció espanyola en anteriors cites. Més complicat, sobre el paper, té anar als Jocs Tijana Andusic. La pivot sèrbia de l'Uni va formar part de la selecció del seu país que es va proclamar campiona d'Europa el 2015, però darrerament, després del seu any sense jugar per ser mare, no està entrant en els plans de Marina Maljkovic, que en aquest preolímpic ha estat jugant amb Jovanovic i Brooks (Sopron), Stankovic (Galatasaray) i Milic (Gernika) en posicions interiors.

La classificació de la selecció espanyola per a Tòquio no va ser oficial fins ahir a la tarda quan l'equip de Lucas Mondelo va derrotar Gran Bretanya a Belgrad (69-79). L'exjugadora de l'Uni i actual del Polkowice Maria Conde va ser la màxima anotadora del combinat espanyol amb 15 punts en un partit on Laia Palau va jugar d'inici i Marta Xargay (10 punts) van aportar sortint des de la banqueta. També fins ahir a la tarda no va quedar tancada la classificació de les amfitriones. Amb Sonja Vasic exercint de líder, gairebé 30 minuts en pista, Sèrbia es va desfer de Moçambic (76-48) classificant-se al costat dels Estats Units ( invictes en el retorn a les pistes de Breanna Stewart al costat d'estrelles com Griner, Sue Bird o Chelsea Gray) i de la Nigèria d'Adaora Elonu. Les africanes, amb una clara victòria sobre Moçambic i perdent de només sis punts amb Sèrbia el dissabte, ja tenien el billet olímpic a la butxaca d'enfrontar-se ahir a la nit contra els Estats Units

A Bourges, la classificació de França es va consumar dissabte amb l'equip, liderat per la pivot de l'Schio Sandrine Gruda (proper rival de l'Uni en l'Eurocup), guanyant el seu segon partit contra Brasil. Dijous, les franceses ja havien derrotat Austràlia i ahir hi van tornar amb Puerto Rico.