El Girona entraria cinquè a la fase d'ascens a falta de l'última jornada

El Bàsquet Girona ja ha activat la calculadora per saber en quines condicions passarà a la fase d'ascens a LEB Or. A falta d'una única jornada per tancar la lliga regular, els gironins encara tenen a l'aire moltes incògnites. La victòria de dissabte a la pista del Prat (73-83) compta, però la derrota del Barça B contra el Gran Canària ha complicat totes les travesses. Aquest resultat, i que l'Hospitalet caigués amb La Roda, fan que de moment només tinguin garantida la classificació en la conferència est el Múrcia, el Girona, el Prat i el Menorca. Els dos últims llocs se'ls jugaran L'Hospitalet, el Gran Canària, el Barça B i fins i tot també l'Albacete, precisament el rival dels gironins a Fontajau dissabte (20.00).

En aquests moments, el Girona passaria a la fase d'ascens en cinquè lloc, amb un balanç igualat de 5-5, perquè el penalitzaria que entrés el Gran Canària (hi ha perdut un partit) i no el Barça B (a qui ha derrotat dos cops). Però la situació pot canviar molt en funció de la darrera jornada, perquè el filial blaugrana visita un Hospitalet encara no classificat. Un triomf dels locals i un altre del Gran Canària contra el Villarrobledo deixarien les coses com estan. Però si els illencs guanyen i el Barça B també, qui cauria de la fase d'ascens seria l'Hospitalet: els tres equips empatarien a 11 victòries, en una lligueta particular tots sumarien 2-2, i qui cauria seria l'Hospitalet en tenir el pitjor average general. Com que entraria el filial del Barça, el Girona guanyaria un triomf i passaria amb 6-4.

Un altre escenari beneficiós, que també contempla la classificació dels blaugranes, passaria per la derrota del Gran Canària a casa contra el Villarrobledo, i el triomf de l'equip de Diego Ocampo a l'Hospitalet. En aquest cas es classificarien els dos equips catalans i el Girona també passaria amb 6-4. Una possibilitat també real, tot i que sembla molt complicada, podria classificar l'Hospitalet i l'Albacete. Per això els barcelonins haurien de guanyar el Barça B, el Gran Canària perdre i els manxecs guanyar a Fontajau. En el triple empat Gran Canària, Barça, Albacete, es classificarien els darrers i, com que haurien guanyat a Fontajau, el Girona tindria 5-5.