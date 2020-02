L'Ajuntament espera tenir Fontajau al 100% durant la primera quinzena de març

La regidora d'Esports de l'Ajuntament de Girona, Eva Palau, ha explicat avui durant una visita al pavelló de Fontajau que des de l'Ajuntament esperen tornar a tenir la instal·lació al 100% "durant la primera quinzena de març". Els desperfectes provocats pel temporal Gloria el passat 23 de gener encara són ben visibles a l'equipament, on durant les últimes setmanes s'ha treballat a contrarrellotge per tornar-lo a tenir a punt tant aviat com fos possible. De moment aquest matí han començat les feines de col·locació del parquet que la Generalitat de Catalunya ha cedit provinent de Tarragona. Es calcula que a la tarda ja estarà tot col·locat, s'hi pintaran les línies per jugar a bàsquet i divendres tant l'Spar Citylift Girona com el Bàsquet Girona s'hi podran entrenar per, almenys, tenir-hi un contacte abans dels partits del cap de setmana. Dissabte els de Formento rebran l'Albacete (20.00) en l'última jornada de la lliga regular de la LEB Plata, i l'endemà Fontajau es posarà de gala per l'esperat clàssic de la Lliga Femenina entre l'Uni i el Perfumerías Avenida (13.00).

Palau ha volgut donar les gràcies "a totes les persones, entitats i clubs" que han ajudat durant aquestes setmanes a posar a punt Fontajau després de la inundació que va patir. La regidora ha recordat que veient els danys provocats per la inundació (la pista va quedar negada amb un metre i mig d'aigua) "pensava que trigaríem mesos a tornar-ho a tenir tot arreglat". Al final en unes setmanes s'ha pogut aconseguir que els dos equips professionals puguin tornar a l'activitat; i es calcula que "durant la primera quinzena de març la instal·lació ja tornarà a funcionar al 100%, amb tots els equips jugant aquí i fent també les activitats del Servei Municipal d'Esports.

La regidora ha confirmat que els càlculs que va fer l'Ajuntament per valorar els danys (una mica més d'un milió d'euros) van ser precisos i que aquesta serà la xifra que s'hi haurà invertit per tornar a tenir l'equipament en estat de revista. Això sí, s'estalviaran el cost del lloguer del parquet perquè la Generalitat els ha cedit el que tenien sense ús a Tarragona. En aquest sentit Eva Palau ha agraït a la Secretaria General de l'Esport aquesta deferència i també a l'Ajuntament de Tarragona "perquè han entés que això era una situació inesperada". El parquet provisional es mantindrà fins a final de temporada "i a finals de juny o principis de juliol, amb tranquil·litat, el canviarem per un de nou que ja hem iniciat els tràmits per comprar però que encara trigarà uns mesos en arribar".