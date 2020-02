Posposat el Gran Premi de Fórmula 1 de la Xina pel coronavirus

El Gran Premi de Fórmula 1 de la Xina, que s'havia de disputar entre el 17 i el 19 d'abril ha sigut posposat per part de la Federació Internacional d'Automobilisme (FIA), que feia setmanes que pensava quina mesura havia de prendre a causa de l'epidèmia del coronavirus.

La federació internacional no vol assumir riscos ni per als pilots ni per als aficionats que es disposaven a acudir al gran premi. La FIA havia comunicat que seguia puntualment totes les informacions sobre l'extensió del coronavirus. Anteriorment, ja s'havia posposat també la celebració de la carrera de Fórmula E, que s'havia de fer el 21 de març, també a causa de l'epidèmia.